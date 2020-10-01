сегодня, 12:20
Туристический кэшбэк в России сохранили
Российское правительство продлило до 10 января 2021 года программу туристического кешбэка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В программу внесены изменения. Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям сокращена с четырех до двух ночей, снято также ограничение на минимальную стоимость путевки (ранее — 25 000 рублей). Повышена также сумма максимального возврата расходов с 15 000 до 20 000 рублей.
Первый этап продажи туров с кешбэком прошел в период с 21 по 28 августа, приобретенные в этот период поездки должны состояться до конца 2020 года. Второй этап продаж продлится значительно дольше - не менее полутора месяцев. Ранее правительство РФ выделило 15 млрд рублей на реализацию этой программы. Она призвана сделать отдых в России более доступным, стимулировать спрос на внутренние путешествия, а также обеспечить загрузку туристического сектора в межсезонье, поясняли ранее в Ростуризме.