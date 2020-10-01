В России
сегодня, 12:14
Западные эксперты оценили мощь армии России
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Российские войска не были так хорошо оснащены со времен Холодной войны.
Вооруженные силы России сейчас боеспособнее, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, указано в докладе лондонского международного института стратегических исследований Russia's Military Modernization: An Assessment.
Аналитики отметили, что за последнее десятилетие благодаря реформам и инвестициям армия России достигла небывалой мощи. Значительные улучшения отмечены в ядерном арсенале и ВКС. Прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным, указывают «Известия». При этом в докладе говорится о «готовности» Москвы использовать или угрожать использованием ВС.
Ранее Минобороны на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей. Толчком для проведения реформ в российских вооруженных силах, по мнению авторов исследования, стало продвижение НАТО на Восток и создание противоракетной обороны США, а также военные действия по принуждению Грузии к миру в 2008 году ускорили процесс.
Аналитики отметили, что за последнее десятилетие благодаря реформам и инвестициям армия России достигла небывалой мощи. Значительные улучшения отмечены в ядерном арсенале и ВКС. Прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным, указывают «Известия». При этом в докладе говорится о «готовности» Москвы использовать или угрожать использованием ВС.
Ранее Минобороны на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей. Толчком для проведения реформ в российских вооруженных силах, по мнению авторов исследования, стало продвижение НАТО на Восток и создание противоракетной обороны США, а также военные действия по принуждению Грузии к миру в 2008 году ускорили процесс.
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