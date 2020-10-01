В России

сегодня, 12:14

Западные эксперты оценили мощь армии России

128
#армия
Западные эксперты оценили мощь армии России

Российские войска не были так хорошо оснащены со времен Холодной войны.

Вооруженные силы России сейчас боеспособнее, чем когда-либо с момента окончания холодной войны, указано в докладе лондонского международного института стратегических исследований Russia's Military Modernization: An Assessment.

Аналитики отметили, что за последнее десятилетие благодаря реформам и инвестициям армия России достигла небывалой мощи. Значительные улучшения отмечены в ядерном арсенале и ВКС. Прогресс в сухопутных войсках и ВМФ аналитики сочли неравномерным, указывают «Известия». При этом в докладе говорится о «готовности» Москвы использовать или угрожать использованием ВС.

Ранее Минобороны на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей. Толчком для проведения реформ в российских вооруженных силах, по мнению авторов исследования, стало продвижение НАТО на Восток и создание противоракетной обороны США, а также военные действия по принуждению Грузии к миру в 2008 году ускорили процесс.
128
#армия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ФСБ нашла украденную икону Путина
#кража #икона
ФСБ нашла украденную икону Путина

сегодня, 13:08

В России
Россиян ждет комфортный октябрь
#октябрь #осадки
Россиян ждет комфортный октябрь

сегодня, 13:04

В России
Депутаты запретили возвращать россиянам советские вклады
#вклад
Депутаты запретили возвращать россиянам советские вклады

сегодня, 12:42

В России
В России создали министерство счастья
#счастье #социальная политика
В России создали министерство счастья

сегодня, 12:36

В России
Эксперты: менее 15% россиян не работали в пик COVID-19
#безработица
Эксперты: менее 15% россиян не работали в пик COVID-19

сегодня, 12:30

В России
Туристический кэшбэк в России сохранили
#возврат #туризм #путешествия
Туристический кэшбэк в России сохранили

сегодня, 12:20

В России