В России
сегодня, 12:05
Названа главная ошибка больных COVID-19
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Подхватившие вирус люди не спешат обращаться к врачам.
Главная ошибка заразившихся коронавирусом — это нежелание обращаться к врачу, заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
- Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека, - отметил Зуев.
Он призвал россиян не прибегать к самолечению.Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. По его словам, главное — провести тест. Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи - это уже для больницы, пишет ТАСС.
В России за последние сутки выявлены 8 945 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 5 985 человек, зарегистрированы 169 смертей от COVID-19.
С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 185 231 заболевших, 964 242 человека выздоровели, 20 891 человек умерер, продолжает лечение 200 098 пациентов с COVID-19.
- Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека, - отметил Зуев.
Он призвал россиян не прибегать к самолечению.Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. По его словам, главное — провести тест. Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи - это уже для больницы, пишет ТАСС.
В России за последние сутки выявлены 8 945 заболевших, завершили лечение от коронавирусной инфекции 5 985 человек, зарегистрированы 169 смертей от COVID-19.
С начала эпидемии в стране официально выявлены 1 185 231 заболевших, 964 242 человека выздоровели, 20 891 человек умерер, продолжает лечение 200 098 пациентов с COVID-19.
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