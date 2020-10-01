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Алексей Навальный: «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!»
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Политик Алексей Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel высказал мнение, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Других версий произошедшего у оппозиционера нет. Ранее Кремль пожелал политику выздоровления, а в России уже идет доследственная проверка по факту возможного отравления. Уголовное дело пока не возбуждено, сообщает «Коммерсант».
Также Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию, после курса лечения в Германии. «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — сказал он.
Фрагменты интервью были опубликованы в преддверии саммита ЕС, который состоится 1–2 октября. Полный текст интервью с ним выйдет позднее.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Россия утверждает, что не имеет доказательств отравления политика. Уже 7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы, а 22 сентября его выписали из клиники.
фото: https://www.facebook.com/navalny/
Также Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию, после курса лечения в Германии. «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — сказал он.
Фрагменты интервью были опубликованы в преддверии саммита ЕС, который состоится 1–2 октября. Полный текст интервью с ним выйдет позднее.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Россия утверждает, что не имеет доказательств отравления политика. Уже 7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы, а 22 сентября его выписали из клиники.
фото: https://www.facebook.com/navalny/
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