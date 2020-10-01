В мире

сегодня, 12:00

Алексей Навальный: «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!»

136
#Навальный
Алексей Навальный: «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!»
Политик Алексей Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel высказал мнение, что за его отравлением стоит Владимир Путин. Других версий произошедшего у оппозиционера нет. Ранее Кремль пожелал политику выздоровления, а в России уже идет доследственная проверка по факту возможного отравления. Уголовное дело пока не возбуждено, сообщает «Коммерсант».

Также Алексей Навальный заявил о намерении вернуться в Россию, после курса лечения в Германии. «Моя задача сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!» — сказал он.

Фрагменты интервью были опубликованы в преддверии саммита ЕС, который состоится 1–2 октября. Полный текст интервью с ним выйдет позднее.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в берлинскую клинику «Шарите». 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Россия утверждает, что не имеет доказательств отравления политика. Уже 7 сентября врачи вывели Навального из медицинской комы, а 22 сентября его выписали из клиники.

фото:  https://www.facebook.com/navalny/

136
#Навальный

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Киеве завели уголовное дело после смерти сотрудницы посольства США
В Киеве завели уголовное дело после смерти сотрудницы посольства США

вчера, 20:41

В мире
В Польше обнаружили доказательства существования Джеймса Бонда
В Польше обнаружили доказательства существования Джеймса Бонда

27.09.2020 08:27

В мире
В США полиция поздравила блокадницу Ленинграда со столетием
В США полиция поздравила блокадницу Ленинграда со столетием

27.09.2020 08:24

В мире
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий

27.09.2020 08:20

В мире
«Город Солнца» оказался притоном педофилов?
2
«Город Солнца» оказался притоном педофилов?

27.09.2020 08:08

В мире
Генпрокуратура Украина начала расследования по факту крушения Ан-26
Генпрокуратура Украина начала расследования по факту крушения Ан-26

26.09.2020 09:38

В мире