Общество

сегодня, 07:17

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
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Доброе утро, Липецк!

На календаре четверг, 1 октября. Новый месяц начнется в Липецке с отключения фонтанов, продления запрета на массовые мероприятия, заочной сессии областного Совета депутатов.

Погода

Сегодня в Липецке ожидается солнечная сухая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки маловероятны, температура воздуха днем — до 21 градуса тепла.

Коммуналка

Из-за необходимости ремонта систем теплоснабжения ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» сегодня вынуждено отключить подачу горячей воды в 32 дома. Полный список здесь — проверяйте свой адрес, ведь есть дома, которые отключат на два дня. Телефон для справок: 8 (4742) 30-66-66 (круглосуточно).

Дороги

Сегодня дорожники вывозят с улиц Космонавтов, Терешковой, Амурской, Тельмана и района Опытной станции сметенный грунт, чистят внутриквартальные и местные проезды.


Сытно и красиво

Готовим завтрак по рецепту липецкого дальнобойщика Артёма.



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

Лето, прощай…

1 октября в Липецке начнут отключение фонтанов. Так ежегодно в городе прощаются с летним сезоном. Из чаш спустят воду, фонтаны законсервируют до мая. Планируется, что полностью работы по отключению фонтанов будут завершены до конца октября.

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Сегодня подрядчик приступит к консервации фонтанов у ФОК «Пламя», на площадях Клименкова и Константиновой. Далее будет демонтировано оборудование фонтанов у дворца спорта «Звёздный», Комсомольского пруда, на улице Ленина, площадях Франценюка, Мира, Театральной. Фонтаны на Соборной площади и площади Петра Великого будут закрыты защитными кожухами. В последнюю очередь подрядчик отключит и демонтирует оборудования насосной станции.

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После демонтажа оборудование отправят на очистку от известкового налета, ревизию и ремонт.

Запрет на массовые мероприятия

Многие ждали 1 октября, чтобы наконец-то сходить поболеть за наших хоккеистов и волейболистов, посетить праздники в парках. Но ограничительные меры в Липецкой области, введенные ранее до 30 сентября, вновь продлили. На этот раз до 31 октября. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал работодателям с 1 октября перевести на «удалёнку» максимальное число сотрудников.


В обязательном порядке на дистанционную работу переводятся сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Старшему поколению и людям из групп риска по состоянию здоровья рекомендовано ограничить контакты и посещение общественных мест.

Пример для подражания

1 октября в Липецке продолжатся отборочные соревнования регионального этапа национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 129 человек продемонстрируют профессиональное мастерство по 20 компетенциям. Впервые в Липецкой области проводятся соревнования по направлениям: «Карвинг», «Обработка текста», «Гончарное дело», «Изобразительное искусство», «Столярное дело», «Психология». Победители регионального этапа «Абилимпикса» получат возможность представлять Липецкую область в финале национального чемпионата, который пройдет в декабре в Москве.

Онлайн-парламент

Очередная сессия областного Совета снова пройдет онлайн. Сегодня депутаты обсудят изменения в законы «О патентной системе налогообложения в Липецкой области» и «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», изменят Кодекс об административных правонарушениях региона, а также примут решение об учреждении почетных званий «Заслуженный художник Липецкой области» и «Заслуженный артист Липецкой области».

Потанцуем?

В 21:00 известный липецкий DJ Artur Kruza на своей странице запустит онлайн-вечеринку. Вас ждут авторские сеты в стиле UNDERGROUND DnB.

Если вы поклонник традиционных концертов, то сегодня вас ждут в «Унионе». 1 октября зале открывает новый сезон концертом посвященным 180-летию Петра Чайковского. Сегодня вечером выступит молодой пианист, победитель международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев. В программе - Чайковский, Бетховен, Шопен, Дебюсси, Григ.
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#доброе утро
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Комментарии (3)

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Перри Мейсон

30 минут назад
Доброе утро, мои дорогие фанаты. Я снова с вами.
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Вот так номер

сегодня, 07:32
А че на фото котяра без маски прогуливается?! Куда смотрит Роспотребнадзор?!
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Коммуналка.

сегодня, 07:30
Почему в списках на отключение нет Неделиной? Отключили вчера до сих пор нет, почему скрывают её порывы "КВАДРО" ведь испытания проходят при них не рвутся трубы а проходит месяц , 2 , начинаются постоянные порывы. Они что испытания на бумагах проводят? Ведь не прошло и недели с последнего отключения и опять.
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