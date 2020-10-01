сегодня, 07:17
Доброе утро, Липецк!
На календаре четверг, 1 октября. Новый месяц начнется в Липецке с отключения фонтанов, продления запрета на массовые мероприятия, заочной сессии областного Совета депутатов.
Сегодня в Липецке ожидается солнечная сухая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки маловероятны, температура воздуха днем — до 21 градуса тепла.
Коммуналка
Из-за необходимости ремонта систем теплоснабжения ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» сегодня вынуждено отключить подачу горячей воды в 32 дома. Полный список здесь — проверяйте свой адрес, ведь есть дома, которые отключат на два дня. Телефон для справок: 8 (4742) 30-66-66 (круглосуточно).
Дороги
Сегодня дорожники вывозят с улиц Космонавтов, Терешковой, Амурской, Тельмана и района Опытной станции сметенный грунт, чистят внутриквартальные и местные проезды.
Сытно и красиво
Готовим завтрак по рецепту липецкого дальнобойщика Артёма.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Лето, прощай…
1 октября в Липецке начнут отключение фонтанов. Так ежегодно в городе прощаются с летним сезоном. Из чаш спустят воду, фонтаны законсервируют до мая. Планируется, что полностью работы по отключению фонтанов будут завершены до конца октября.
Сегодня подрядчик приступит к консервации фонтанов у ФОК «Пламя», на площадях Клименкова и Константиновой. Далее будет демонтировано оборудование фонтанов у дворца спорта «Звёздный», Комсомольского пруда, на улице Ленина, площадях Франценюка, Мира, Театральной. Фонтаны на Соборной площади и площади Петра Великого будут закрыты защитными кожухами. В последнюю очередь подрядчик отключит и демонтирует оборудования насосной станции.
После демонтажа оборудование отправят на очистку от известкового налета, ревизию и ремонт.
Запрет на массовые мероприятия
Многие ждали 1 октября, чтобы наконец-то сходить поболеть за наших хоккеистов и волейболистов, посетить праздники в парках. Но ограничительные меры в Липецкой области, введенные ранее до 30 сентября, вновь продлили. На этот раз до 31 октября. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал работодателям с 1 октября перевести на «удалёнку» максимальное число сотрудников.
В обязательном порядке на дистанционную работу переводятся сотрудники старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Старшему поколению и людям из групп риска по состоянию здоровья рекомендовано ограничить контакты и посещение общественных мест.
Пример для подражания
1 октября в Липецке продолжатся отборочные соревнования регионального этапа национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 129 человек продемонстрируют профессиональное мастерство по 20 компетенциям. Впервые в Липецкой области проводятся соревнования по направлениям: «Карвинг», «Обработка текста», «Гончарное дело», «Изобразительное искусство», «Столярное дело», «Психология». Победители регионального этапа «Абилимпикса» получат возможность представлять Липецкую область в финале национального чемпионата, который пройдет в декабре в Москве.
Онлайн-парламент
Очередная сессия областного Совета снова пройдет онлайн. Сегодня депутаты обсудят изменения в законы «О патентной системе налогообложения в Липецкой области» и «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», изменят Кодекс об административных правонарушениях региона, а также примут решение об учреждении почетных званий «Заслуженный художник Липецкой области» и «Заслуженный артист Липецкой области».
Потанцуем?
В 21:00 известный липецкий DJ Artur Kruza на своей странице запустит онлайн-вечеринку. Вас ждут авторские сеты в стиле UNDERGROUND DnB.
Если вы поклонник традиционных концертов, то сегодня вас ждут в «Унионе». 1 октября зале открывает новый сезон концертом посвященным 180-летию Петра Чайковского. Сегодня вечером выступит молодой пианист, победитель международного конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев. В программе - Чайковский, Бетховен, Шопен, Дебюсси, Григ.
Перри Мейсон
Вот так номер
Коммуналка.