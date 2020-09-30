Происшествия
сегодня, 11:46
В Липецке будут судить виновника массовой аварии с участием пяти автомобилей
Водитель «Тойоты» винит в ДТП с двумя пострадавшими правый руль своей машины.
В прокуратуре области утвердили обвинительное заключение уголовного дела по событиям утра 20 мая, когда на 17-м километре дороги Липецк-Грязи-Песковатка (в районе поселка Матырский) столкнулись пять автомобилей.
Виновником ДТП признан 33-летний житель города Грязи. Мужчина на «Тойоте» не оценил дорожную обстановку. На скорости не менее 60 км/ч он пошел на обгон грузовой «ГАЗели» и врезался в заднюю часть двигавшуюся в попутном направлении автомобиля «Ауди А-6». В итоге выброшенный ударом на встречную полосу «немец» столкнулся с «Киа Рио». В свою очередь, «Тойота» ударилась в «Ладу Весту». Отечественный автомобиль «догнал» «Митцубиси».
В итоге в этой свалке помимо автомобилей серьезно пострадали водитель «Ауди» (у него диагностировали тупую сочетанную травму тела, переломы четырех ребер и двух позвонков) и пассажир «Киа Рио» (у женщины раздробило кости правой ноги). Пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью.
Водитель «Тойоты» полностью признал свою вину в случившемся. Мужчина объяснил аварию конструктивной особенностью своей машины - иномарка была с правым рулем, что осложняло его маневры.
Под суд виновник массовой аварии пойдет по ч.1 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Санкция статьи предусматривает за это преступление наказание в виде ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Виновником ДТП признан 33-летний житель города Грязи. Мужчина на «Тойоте» не оценил дорожную обстановку. На скорости не менее 60 км/ч он пошел на обгон грузовой «ГАЗели» и врезался в заднюю часть двигавшуюся в попутном направлении автомобиля «Ауди А-6». В итоге выброшенный ударом на встречную полосу «немец» столкнулся с «Киа Рио». В свою очередь, «Тойота» ударилась в «Ладу Весту». Отечественный автомобиль «догнал» «Митцубиси».
В итоге в этой свалке помимо автомобилей серьезно пострадали водитель «Ауди» (у него диагностировали тупую сочетанную травму тела, переломы четырех ребер и двух позвонков) и пассажир «Киа Рио» (у женщины раздробило кости правой ноги). Пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью.
Водитель «Тойоты» полностью признал свою вину в случившемся. Мужчина объяснил аварию конструктивной особенностью своей машины - иномарка была с правым рулем, что осложняло его маневры.
Под суд виновник массовой аварии пойдет по ч.1 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Санкция статьи предусматривает за это преступление наказание в виде ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Алёна
Серджио
У праворуких легковых автомобилей
Я
ded
)))))
Паровоз
Чукча ,
СуньХэВчай
Ирина