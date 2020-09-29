Специальное предложение по потребительским кредитам заинтересовало жителей Липецкой области

С момента запуска специального предложения со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам «Кредит Юбилейный» Россельхозбанк выдал 135 жителям региона заемных средств на сумму 50 млн рублей. В целом по стране продуктом воспользовались более 10 тыс. клиентов банка. За 3 месяца действия специальных условий кредитования выдано более 6,8 млрд рублей.

«Сегодня в Банке действует широкая линейка продуктов с привлекательными процентными ставками и выгодными условиями кредитования. Мы, в свою очередь, как системообразующий банк считаем, что кредитование населения является одним из приоритетных и широко востребованных направлений. Свои лучшие финансовые решения для жителей области мы предлагаем в своих десяти представительствах в области. В настоящее время Липецкий филиал активно развивает доступность финансовых услуг Банка во всех районах посредством создания облегченных форматов офисов, развития сети уполномоченных представителей. В первую очередь, это обусловлено большим интересом жителей региона к «сельской ипотеке », «сельскому потребительскому кредиту » и другим льготным кредитным продуктам с господдержкой , а значит, нам надо быть еще ближе к клиенту, и мы активно работаем в этом направлении», – отметила заместитель директора Липецкого филиала РСХБ Елена Шмарина.

В рамках специального предложения «Кредит Юбилейный», приуроченного к празднованию 20-летия РСХБ, ставки по кредиту составляют от 5,9% годовых. Кредит можно оформить на сумму до 5 млн рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет. Воспользоваться предложением можно до 1 октября 2020 года.

Заявку на любой из этих кредитов также можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Липецкого филиала Банка , по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и по телефону в Липецке (4742) 307-500

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



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