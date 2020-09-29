Общество

сегодня, 14:14

В Липецке начинается осенний ремонт дорог: правительство подкинуло мэрии 170 миллионов рублей

17 1205
#благоустройство
3
В Липецке начинается осенний ремонт дорог: правительство подкинуло мэрии 170 миллионов рублей

В городской администрации спешат проторговать муниципальные контракты.

Администрация Липецка получила от правительства РФ дополнительные 170 млн рублей как премию за хорошую работу по реализации программы этого года «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии.

Эти средства направят на ремонт пяти городских дорог. Общая протяженность ремонтируемых участков составит около 11 километров. «По просьбам трудящихся» дорожники отремонтируют проезд Строителей. Из-за высокой колейности в список попала улица Яна Берзина: отремонтированный участок соединит между собой участки дорог, которые уже сделаны в рамках нацпроекта – улицы Водопьянова и Космонавтов. Помимо этого, ремонт увидит участок улицы Терешковой от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Космонавтов. Также дорожники зайдут на улицу Металлургов, соединяющую район ЛТЗ с НЛМК, и на кольцевую развязку на улице Циолковского.

Шесть миллионов рублей от этой суммы потратят на дорожные знаки, ограждения и разметку для обеспечения большей безопасности на улицах Плеханова, Меркулова, Неделина, Стаханова, Папина, Кривенкова, Студёновской и Краснозаводской.

- Уже сегодня мы запускаем электронные торги для поиска подрядных организаций, которые выполнят работы. Как только процедура торгов будет завершена, мы приступим к ремонту данных участков, - рассказали в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Липецке ведутся работы на проспекте Победы, улице Баумана и Минской. Уже завершен ремонт площади Заводской и улицы Водопьянова.
17 1205
#благоустройство
3

Комментарии (17)

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геннадий

15 минут назад
аж страшно от их планов
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О

20 минут назад
А как же ул. Папина, про нее то забыли!!!
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ужас

сегодня, 18:28
А про бордюры забыли? Давайте лучше все деньги пустим на бордюры!
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Наглядное фото работы дорожной службы.

сегодня, 17:41
Жорж, Вот так выполняют предписание прокуратуры. А потом говорят что ливнёвки не работают а мы же их чистим.
ответить

Гость

сегодня, 16:58
А летний уже был? Не успеваю следить!
ответить

Николай

сегодня, 16:56
Осенний ремонт дорог - это когда в грязную лужу кидают остывший асфальт и приглаживают его лопатой?
ответить

Жорж

сегодня, 16:52
Узнаю люк на фото с ул. Мистюкова 3.
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Андрей

сегодня, 16:26
Зачем Терешкову , она вполне терпима. Доватора убита. По ул.Строителей вообще коллея как в поле. И таких уйма!
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Президент

сегодня, 15:52
Ибаррури сделайте. Улица узкая,школа выходит прямо на проезжую часть,а там машины объезжаю калдобины. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА НУЛЕ.
ответить

Лучше бы

сегодня, 15:22
медицине подкинуло
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