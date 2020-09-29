В Липецке начинается осенний ремонт дорог: правительство подкинуло мэрии 170 миллионов рублей

В городской администрации спешат проторговать муниципальные контракты.

Администрация Липецка получила от правительства РФ дополнительные 170 млн рублей как премию за хорошую работу по реализации программы этого года «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе мэрии.



Эти средства направят на ремонт пяти городских дорог. Общая протяженность ремонтируемых участков составит около 11 километров. «По просьбам трудящихся» дорожники отремонтируют проезд Строителей. Из-за высокой колейности в список попала улица Яна Берзина: отремонтированный участок соединит между собой участки дорог, которые уже сделаны в рамках нацпроекта – улицы Водопьянова и Космонавтов. Помимо этого, ремонт увидит участок улицы Терешковой от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Космонавтов. Также дорожники зайдут на улицу Металлургов, соединяющую район ЛТЗ с НЛМК, и на кольцевую развязку на улице Циолковского.



Шесть миллионов рублей от этой суммы потратят на дорожные знаки, ограждения и разметку для обеспечения большей безопасности на улицах Плеханова, Меркулова, Неделина, Стаханова, Папина, Кривенкова, Студёновской и Краснозаводской.



- Уже сегодня мы запускаем электронные торги для поиска подрядных организаций, которые выполнят работы. Как только процедура торгов будет завершена, мы приступим к ремонту данных участков, - рассказали в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году в Липецке ведутся работы на проспекте Победы, улице Баумана и Минской. Уже завершен ремонт площади Заводской и улицы Водопьянова.