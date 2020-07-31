сегодня, 13:27
Мэр Москвы дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
По мнению Сергея Собянина, Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19, показатели вряд ли будут опускаться ниже — пик пройден.
- Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем, потому что в Москве передвигаются миллионы людей, сотни тысяч приезжают из других регионов, и, конечно, лелеять надежду, что мы уйдем в ноль или совсем на какие-то минимальные значения, вряд ли приходится. Поэтому в ближайшие недели, на мой взгляд, будет продолжаться такая же картина, как и в предыдущий месяц, то есть мы будем находиться в коридоре вновь выявленных случаев в районе от, скажем, 650 до 700 плюс-минус 50, — сказал Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, количество новых случаев коронавируса по сравнению с пиком заболеваемости снизилось в 10 раз. Такая же ситуация наблюдается по госпитализации больных с осложнениями и при выявлении ковидной пневмонии. Сегодня большинство поликлиник и больниц вернулись к плановому приему пациентов. Для борьбы с коронавирусом в круглосуточном режиме задействовано 11 КТ-центов, где можно диагностировать пневмонию, сделать ЭКГ, сдать кровь и анализы на коронавирус, а также получить консультацию специалистов и необходимые лекарства. Число коек для госпитализации больных с COVID-19 сократилось с 23 тысяч до 6,5 тысячи.
Сергей Собянин добавил, что не допустить повторной вспышки заболеваемости помогут прививки от гриппа и запуск производства вакцины от коронавируса.