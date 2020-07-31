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Бывшего губернатора Удмуртии хотят посадить на 13 лет
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Следствие выяснило причастность экс-чиновника к коррупции.
Гособвинение считает, что обвиняемому в получении взятки экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву необходимо назначить наказание в виде 13 лет колонии строгого режима. Такое наказание со штрафом в 280 млн рублей прокурор попросил у суда на прениях сторон в пятницу.
- Прошу... назначить Соловьеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 280 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года, - цитирует прокурора Дмитрия Походина ТАСС. Он также попросил суд изменить меру пресечения Соловьеву с домашнего ареста на заключение под стражу.
Прокурор отметил, что Соловьев, согласно предоставленным документам, страдает рядом хронических заболеваний. Гособвинение также считает, что смягчающими обстоятельствами можно признать возраст бывшего главы региона, положительные характеристики, в том числе свидетелей. Также Соловьев, по словам Походина, активно способствовал расследованию дела. Отягчающих обстоятельств гособвинитель не отметил.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.
За это он обеспечил внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, напоминает «Интерфакс». Помимо этого он выделил лицензии на пользование участком недр местного значения, обеспечивал общее покровительство и попустительство по службе в пользу дававших взятки, считает следствие.
- Прошу... назначить Соловьеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 280 млн руб. и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях на срок 3 года, - цитирует прокурора Дмитрия Походина ТАСС. Он также попросил суд изменить меру пресечения Соловьеву с домашнего ареста на заключение под стражу.
Прокурор отметил, что Соловьев, согласно предоставленным документам, страдает рядом хронических заболеваний. Гособвинение также считает, что смягчающими обстоятельствами можно признать возраст бывшего главы региона, положительные характеристики, в том числе свидетелей. Также Соловьев, по словам Походина, активно способствовал расследованию дела. Отягчающих обстоятельств гособвинитель не отметил.
По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятку в 139 млн рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера.
За это он обеспечил внеочередную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, напоминает «Интерфакс». Помимо этого он выделил лицензии на пользование участком недр местного значения, обеспечивал общее покровительство и попустительство по службе в пользу дававших взятки, считает следствие.
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