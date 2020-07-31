В России

21 минуту назад

Синоптики: россиян ждет «нервный» август

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#погода #жара
Синоптики: россиян ждет «нервный» август

В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами. В Москве, добавил специалист, в конце этой недели погода будет заметно ниже нормы, пишет РИА Новости.

На протяжении всего месяца в Европейской России температурный фон будет превышать норму, при этом погода будет неоднородна. Тем не менее, несмотря на прохладу в первых числах августа, дальше должна установиться характерная для этого летнего месяца погода.

На половине территории России в августе ожидается температура выше нормы. По его словам, в «красной» зоне с жарой будут находиться как минимум восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии. На юге Сибирского федерального округа (Иркутская область и Тыва) также ожидается тепло.

По словам специалиста, погода этим летом в России особенно переменчива. Большинство ученых полагает, что это связано с тем, что из-за глобального потепления меняется характер атмосферной циркуляции.
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#погода #жара

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