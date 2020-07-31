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Синоптики: россиян ждет «нервный» август
В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
На протяжении всего месяца в Европейской России температурный фон будет превышать норму, при этом погода будет неоднородна. Тем не менее, несмотря на прохладу в первых числах августа, дальше должна установиться характерная для этого летнего месяца погода.
На половине территории России в августе ожидается температура выше нормы. По его словам, в «красной» зоне с жарой будут находиться как минимум восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии. На юге Сибирского федерального округа (Иркутская область и Тыва) также ожидается тепло.
По словам специалиста, погода этим летом в России особенно переменчива. Большинство ученых полагает, что это связано с тем, что из-за глобального потепления меняется характер атмосферной циркуляции.