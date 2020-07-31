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25 минут назад
Девять человек погибли в аварии на трассе в Крыму
Микроавтобус и грузовик столкнулись на «Тавриде».
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Авария произошла примерно в 5:15 мск в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка. Девять человек погибли, около десяти пострадали. Предварительно, водитель микроавтобуса уснул за рулем, пишет «Коммерсант».
Список жертв аварии в пятницу, 31 июля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Владимир М., 1971 г. р. (водитель микроавтобуса),
Галина Л., 1959 г. р.,
Татьяна Р., 1976 г. р.,
Подросток 2003 г. р.,
Елена Ш., 1969 г. р.
Указано, что список может пополняться.
По данным МВД, столкновение произошло с грузовиком, который ехал в попутном направлении, а по информации МЧС — «КамАЗ» был припаркован на обочине. По данным Следственного комитета России (СКР), в автобусе ехали туристы.
По данным следователей, микроавтобус ехал из Краснодара, пишет РИА Новости. В ведомстве уточнили, что на месте погибли семь человек, еще одна женщина скончалась позже по пути в больницу. Сейчас устанавливаются личности погибших, в том числе водителя.
Список жертв аварии в пятницу, 31 июля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Владимир М., 1971 г. р. (водитель микроавтобуса),
Галина Л., 1959 г. р.,
Татьяна Р., 1976 г. р.,
Подросток 2003 г. р.,
Елена Ш., 1969 г. р.
Указано, что список может пополняться.
По данным МВД, столкновение произошло с грузовиком, который ехал в попутном направлении, а по информации МЧС — «КамАЗ» был припаркован на обочине. По данным Следственного комитета России (СКР), в автобусе ехали туристы.
По данным следователей, микроавтобус ехал из Краснодара, пишет РИА Новости. В ведомстве уточнили, что на месте погибли семь человек, еще одна женщина скончалась позже по пути в больницу. Сейчас устанавливаются личности погибших, в том числе водителя.