В России

31 минуту назад

Губернатор ЯМАО заразился коронавирусом

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#коронавирус
Губернатор ЯМАО заразился коронавирусом

Заболевание диагностировано у самого молодого главы региона в России. Все контактировавшие с губернатором сотрудники правительства региона изолированы на 14 дней.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 31 июля.

- Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе, - написал Артюхов.

Он также сообщил, что заболеваемость COVID-19 на Ямале снизилась вдвое, количество новых выявляемых случаев снизилось с 200 до 100 в среднем в день. По официальным данным, в ЯНАО за последние сутки коронавирусом заразились 112 человек, отмечает «Интерфакс».

По данным оперативного штаба региона на 31 июля, за весь период в ЯНАО регистрировано 11 016 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 8 023 пациента.
84
#коронавирус

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