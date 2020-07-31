31 минуту назад
Губернатор ЯМАО заразился коронавирусом
Заболевание диагностировано у самого молодого главы региона в России. Все контактировавшие с губернатором сотрудники правительства региона изолированы на 14 дней.
- Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе, - написал Артюхов.
Он также сообщил, что заболеваемость COVID-19 на Ямале снизилась вдвое, количество новых выявляемых случаев снизилось с 200 до 100 в среднем в день. По официальным данным, в ЯНАО за последние сутки коронавирусом заразились 112 человек, отмечает «Интерфакс».
По данным оперативного штаба региона на 31 июля, за весь период в ЯНАО регистрировано 11 016 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 8 023 пациента.