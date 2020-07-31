В России

39 минут назад

Деньги со «спящих счетов» россиян предлагают списать

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#банк #счет
Деньги со «спящих счетов» россиян предлагают списать

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.

Кредитные организации предлагают отменить ограничения по операциям клиентов, которые не обновили данные и не выходят на связь, пишут «Известия». По мнению авторов инициативы (документ готовят в Абсолют Банке), это позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам — предотвратить мошенничества со «спящими счетами».

Предложения готовят в рамках "регуляторной гильотины" Центробанка, поскольку сейчас банки не имеют возможность списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. Как пояснил "Известиям" директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, в таких случаях банки вынуждены отказывать самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов.

По данным газеты, банки хотят списывать деньги, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом в кредитную организацию в течение года или не отвечал на звонки банка, так как согласно "антиотмывочному" закону, банк обязан обновлять сведения о клиентах не реже одного раза в год.

Инициативу поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке. В Центробанке сообщили, что пока к ним такой документ не поступал, отмечает РИА Новости.
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#банк #счет

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