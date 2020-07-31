Общество
45 минут назад
В Липецкой области запретили отстреливать молодых оленей
Власти региона утвердили квоту добычи диких животных. Охота на них разрешена с 1 августа.
Глава администрации Липецкой области подписал постановление о лимите добычи охотничьих ресурсов в регионе на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года. Постановление регламентирует то, где и в каком количестве можно отстреливать диких животных.
Всего в течение года в липецких охотничьих угодьях можно отстрелить 133 диких животных. Самая большая квота — на косулю. Липецким охотникам разрешено добыть 113 косуль — 73 животных старше года и 40 младше года. В течение года разрешено отстрелить 11 лосей — 1 младше года, остальных — старше. Самая маленькая квота установлена на добычу благородных оленей — всего 9 особей, все — старше года.
Охота разрешена в 16 хозяйствах.
Фото: naurok-test
Всего в течение года в липецких охотничьих угодьях можно отстрелить 133 диких животных. Самая большая квота — на косулю. Липецким охотникам разрешено добыть 113 косуль — 73 животных старше года и 40 младше года. В течение года разрешено отстрелить 11 лосей — 1 младше года, остальных — старше. Самая маленькая квота установлена на добычу благородных оленей — всего 9 особей, все — старше года.
Охота разрешена в 16 хозяйствах.
Фото: naurok-test
В Липецке
?
Олень вкусный
да