Общество

45 минут назад

В Липецкой области запретили отстреливать молодых оленей

4 352
#охота #отстрел
В Липецкой области запретили отстреливать молодых оленей

Власти региона утвердили квоту добычи диких животных. Охота на них разрешена с 1 августа.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о лимите добычи охотничьих ресурсов в регионе на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года. Постановление регламентирует то, где и в каком количестве можно отстреливать диких животных.

Всего в течение года в липецких охотничьих угодьях можно отстрелить 133 диких животных. Самая большая квота — на косулю. Липецким охотникам разрешено добыть 113 косуль — 73 животных старше года и 40 младше года. В течение года разрешено отстрелить 11 лосей — 1 младше года, остальных — старше. Самая маленькая квота установлена на добычу благородных оленей — всего 9 особей, все — старше года.

Охота разрешена в 16 хозяйствах.


Фото: naurok-test
4 352
#охота #отстрел

Комментарии (4)

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В Липецке

13 минут назад
Большн половины оленей))))
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?

17 минут назад
Глебов , отрабатываешь весенние путевки. ты прекрасно знаешь , что пожрали все. хотите добить последнее . Артамонов, вы же умной человек , остановите ))))
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Олень вкусный

24 минуты назад
А с кабанами как?
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да

40 минут назад
в липецке очень много молодых оленей
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