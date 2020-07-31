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Доброе утро, Липецк!
Сегодня будет красиво. Сегодня будет шумно. Сегодня будет ярко. Сегодня в городе выпускной!
Сегодня в городе главные – выпускники. Специально для них сделали неофициальный праздник, так как традиционные «Липецкие зори» мешают провести ограничения по COVID-19. Главным местом действия станет набережная. Выпускников там ждут с 20:00. Вход на праздник – по электронным браслетам.
Перед шумной вечеринкой на Набережной выпускников можно будет увидеть на своеобразных пре-пати в Быхановом саду и на лестнице к драмтеатру имени Толстого. Выпускниц в нарядах и из одноклассников в костюмах там ждать, мы думаем, не стоит. Согласитесь, колесить по городу в жару с прической и в вечернем пышном платье – сомнительное удовольствие. Так что увидеть ежегодное дефиле можно будет на входе на набережную. Для выпускников споет VERBEE. Запуск салюта запланирован на 21:50.
Лучшим награда
Удивительное совпадение, но сегодня же, 31 июля, в Липецке назовут имена лучших педагогов дополнительного образования. В пятницу им предстоит финал конкурса. По итогам испытаний будут определены победители в «Технической», «Художественной», «Естественно- научной», «Физкультурно- спортивной» и «Социально-педагогической» номинациях, которые представят Липецкую область на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Желаем удачи всем конкурсантам!
Погода
Синоптики прогнозируют комфортный летний день. Днем будет небольшой дождик, который должен кончиться к началу выпускного; до 25 градусов тепла. Вечером и ночью будет свежо – до 15 градусов тепла. Вполне комфортно выпускного бала и того, чтобы встретить рассвет на реке.
Коммуналка
С 9 до 17 часов в доме № 1а на улице Ленинградской и в доме №10 на улице Ильича не будет электричества. Холодную воду сегодня, с 10 утра, отключат в районе села Дикое и на улице Детской (Сырский Рудник). Также на Сырском Руднике с 10 часов не будет горячей воды.
Дороги
Сегодня продолжается ямочный ремонт улицы Пирогова (Сокол) и обновление проезжей части на улице Моршанской (Матырский). А пока мы спали, на перекрестке улиц Водопьянова, Меркулова и Папина меняли светофоры. Дорожники обещали управиться к пяти утра.
На набережной огородят площадку для выпускного. Этим утром к набережной закроют подъездные пути.
Общественный транспорт
От проблем водителей – к проблемам пассажиров. Из-за изменения федерального законодательства с 3 августа будет запрещено пополнять транспортные карты наличными. Так что, если вы привыкли пополнять баланс через терминалы самообслуживания, спешите. Кстати, терминалы не убирают: их перепрограммируют на прием оплаты через банковские карты.
Активное утро
Пока на улице свежо, можно уделить время себе любимым и выйти на утреннюю зарядку. Не хочется никуда идти? Тогда занимается в компании Оксаны Сучковой дома.
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⠀ ⠀⠀Ловите маленькую тренировку на ноги ⠀⠀Делаем упражнения подряд, с небольшим отдыхом, примерно 10-15 секунд между ними. Таких 3 круга ⠀ ⠀⠀Желательно выполнять после пробежки ⠀ #уличныетренировки #ноги #тренировка #тренировканог #прыжки #фитнес #тренер #персональныйтренер #fitness #body #ягодицы #buttocks
Полезный вечер
«Я пытался сделать невозможное — нарисовать сам свет». Так говорил о своем творчестве Клод Моне, французский импрессионист. Картины Клода Моне как ничьи другие оставляют ощущение неповторимой легкости, воздушности, бесплотности. Складывается впечатление, что и писались они так же легко и просто, буквально несколькими взмахами кисти. О тайнах и таланте художника сегодня вечером на лекции расскажет искусствовед Наталья Прямкова. Встречаемся в галерее «Буксир» (Зегеля,1) в 18:00. Предварительная запись здесь.
Сегодня в 18:00 в прямой эфир выйдет известный ресторатор Аркадий Новиков. Вместе с ним готовим хачапури по-мегрельски и лобио. Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться и закупить ингредиенты.
Незабываемые выходные
Сегодня GOROD48 в новой публикации серии «Отпуск без виз» расскажет про Тамбовскую область. До открытий – рукой подать. Так что ждем очерк о тамбовских местечках и собираемся в поездку. А пока затравочка: «И спа, и душ Шарко мы нашли на искусственном пороге небольшой реки. Надо ли говорить, что в +30 - это самое то! Водопад и порог такие же, как и на известной липчанам «плотине», а вот берега другие – в тамбовской деревне они благоустроены. У липчан есть липецкое море, у тамбовчан - Тамбовское и Котовское. Последнее еще называют местной Юрмалой. Пляжи на этом взморье с чистейшим песком, к ним ведут лесные дорожки. И удивительно, то ли тамбовчане чистоплотные, то ли муниципалитеты хорошо работают, но мусора здесь практически нет!»
Тех, кто не готов к мини-путешествию, приглашаем в Елец. Там 1 августа в 17:00 под курантами ждут всех, кто хочет узнать о елецких памятниках промышленной архитектуры. Участники бесплатной экскурсии побывают на Шиловских складах и в центре города.