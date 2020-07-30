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Липецкая вечЁрка: страсти по питону, сокращение бюджета и автомобили с номерами Армении
Сегодня, 30 июля, жителей поселка Трактроителей успокоили сотрудники зоопарка: выпущенный в районе поселкового пляжа тигровый питон, скорее всего, не перенес наш климат, депутаты урезали городской бюджет, а владельцев автомобилей с армянскими номерами начали штрафовать.
Рассказываем, питон на людей не охотится. Максимум кого может съесть — собаку или кошку. А наш климат ему вреден. Если даже змея доживет до осени, то с первыми холодами погибнет. Об этом GOROD48 сообщили в зоопарке.
Со второй попытки в горсовете удалось провести сессию. Во вторник мероприятие не состоялось из-за технических проблем со звуком. Сегодня депутаты согласились с сокращением бюджета на 132 миллиона рублей.
И еще о финансовых новостях. В Липецкой области увеличили прожиточный минимум аж на 600 рублей. Так на много его очень давно не поднимали. А в начале года и вовсе снижали. Теперь прожиточный минимум в регионе составляет 9 945 рублей.
— Почему-то не берётся в расчёт оплата коммунальных услуг. С 9 тысяч за квартиру отдаём 6. А на 3 живём и не в чём себе не отказываем. Те, кто делает эти расчёты, находятся на полном гособеспечении. Сытый голодного не разумеет. Люди, получающие по пол-ляма, считают, что люди неплохо на 8 тысяч будут жить. Когда зарплаты хватает только на оплату квартиры и еду — это не жизнь, а выживание. То ли ещё будет. Цены пошли вверх. Похоже изменения заработали, — написал один из наших читателей в комментариях к новости, похоже, не оценив, прибавку.
Большой резонанс сегодня вызвала новость о том, что более десяти водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил регистрации автомобилей. Они ездили на машинах с номерами республики Армения. Как пояснили в ГИБДД, автомобили с номерами государств входящих в Евразийский экономический союз (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), гражданам РФ постоянно проживающим в России необходимо регистрировать в десятидневный срок.
— Ситуация двоякая, и требует принятия мер на федеральном уровне. Действия сотрудников ДПС по всей стране оспариваются в суде! — такой отзыв получил GOROD48 на этот материал.
В Липецком областном суде про дела об оспаривании административных штрафов от владельцев автомобилей с армянскими номерами не слышали.