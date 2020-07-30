Урожайность зерновых в Липецкой области становится рекордной

Не числом, зато умением и качеством: небольшой по площади Липецкой области сложно конкурировать с аграрными гигантами страны – например, Краснодарском краем, Ставропольем или Ростовской областью – по площади посевов и объему собранных зерновых. Липецкие фермеры сделали ставку на урожайность - и попали в лидеры. Урожайность зерновых в регионе оказалась одной из самых высоких в стране – 54,8 центнера с гектара (на 29 июля): по России этот показатель составил 34,6 центнера с гектара, а по ЦФО 46,6.

В передовых хозяйствах собирают по 57-58 центнеров зерна с гектара, непосредственно озимой пшеницы – по 70-80 и даже 90 центнеров. Глава региона Игорь Артамонов отметил, что залог успеха кроется в упорной работе липецких аграриев. «Сельское хозяйство сегодня на подъеме. В хозяйствах используется современная техника и передовые технологии выращивания культур. Упорный труд приводит к хорошим результатам. Сейчас перед нами поставлены серьёзные задачи по экспорту сельхозпродукции. Липецкая область входит в число лидеров по приросту экспортного потенциала. Раньше страна закупала зерно, а теперь Липецкая область и зерно, и растительное масло, и другие товары активно продает за границу», - отметил губернатор.Высокие показатели – это результат системного подхода и различных мер поддержки, отметил начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих. Помогла в этом году и матушка-природа – погодные условия для озимых зерновых культур оказались благоприятными. Сбор зерна с полей аграрии начали 20 июля, завершить уборку озимых они планируют за две недели. Липецкие журналисты увидели, как проходит уборочная кампания в районах – в рамках пресс-тура они побывали на лучших сельхозпредприятиях в Хлевенском, Елецком, Липецком, Задонском и Долгоруковском районах.Комбайн в поле – главный помощник хлеборобов. Сегодня зерновые убирают 1,9 тысячи собственных комбайнов, более 300 приехали из других регионов, где страда уже завершилась или завершается. Для аграриев такая помощь является нормой – до начала уборочных работ в регионе некоторые хозяйства отправляли собственную технику на помощь в Краснодар и Ростов, сейчас машины вернулись на родные поля - не одни, вместе с коллегами. Как пояснили в управлении сельского хозяйства, взаимная выручка позволяет быстрее убрать урожай, а дорогостоящие агрегаты не простаивают без дела.Земли сельхозпредприятия «Аврора» расположены в четырех районах – Задонском, Липецком, Елецком и Грязинском. Кроме зерновых занимаются сахарной свеклой, рапсом, картофелем. Сегодня здесь завершают уборку озимой пшеницы. По словам исполнительного директора АПО «Аврора» Петра Зенина, урожайность в нынешнем году заметно выше, чем в прошлом – 55 центнеров с гектара, примерно на 10 центнеров больше. У такого успеха несколько составляющих – грамотный подбор сортов, современная техника, слаженная работа коллектива, конечно, помогла погода. У «Авроры» нет проблем с хранением урожая» - в комплекс входит один из крупнейших элеваторов области «Задонский». Здесь зерно не только принимают, у элеватора есть 68 железнодорожных вагонов, которые позволяют оперативно отгружать зерно в другие регионы.После того, как соберут пшеницу, комбайнеры «Авроры» перейдут в начале августа на рапсовые поля – это одна из перспективных культур, которой в хозяйстве занимаются 15 лет. Сегодня рапс покупают у Липецкой области внутри страны, отправляют за рубеж.КХ «Речное» в Хлевенском районе знаменито выведенным в регионе сортом озимой пшеницы «Липецкая звезда» - над его селекцией российские и зарубежные ученые работали больше 10 лет, впервые представили в 2018 году. Сегодня этот сорт с высокой урожайностью из группы стандартных культур завоевывает все большую популярность, семена используют в хозяйствах Липецкой области, их приобрели также 25 регионов. В нынешнем году при уборке «Липецкой звезды» получили до 90 центнеров с гектара, отметил руководитель хозяйства Владимир Коротких.На опытной станции Германского Семенного альянса – она действует на базе хозяйства «Речное», - работают над новыми сортами пшеницы и тритикале, которые будут адаптированы к российским землям и климату – сейчас здесь испытывают два сорта, а всего представлены более 100 сортов и гибридов 16-ти культур.С начала уборочных работ Елецкий район показывает лучшие результаты по урожайности зерновых. На 29 июля средняя урожайность зерновых здесь составляла 58,2 центнера с гектара, а некоторые сорта дают по 80 и больше центнеров с гектара. Так, в хозяйстве «Колос-Агро», где обмолочено почти 40% площадей, один из трех сортов озимой пшеницы преподнес аграриям подарок – до 86 центнеров с гектара. По словам гендиректора компании Валентина Кравцова, секрет успеха предприятия в сплоченном труде всего его коллектива. Здесь также максимально вкладываются в землю и технику – подбирают оптимальные сорта и приобретают самые современные комбайны. В результате минимизируются последствия погоды, если та оказывается не самой благоприятной, а техника помогает сохранить урожай при уборке. У компании есть собственное мукомольное предприятие, местная мука поступает в магазины Елецкого района и идет на экспорт в другие регионы страны.Элеватор Подгоренского мукомольного завода принимает зерно нового урожая из всей районов Липецкой области, а также некоторых хозяйств Тамбовской, Воронежской, Рязанской и Тульской областей. Сейчас элеватор заполнен на треть, а всего здесь может храниться 92 тысячи тонн зерна единовременно. Как отметил директор Подгоренского мукомольного завода Алексей Терновских, благоприятные для озимых климатические условия в нынешнем году обеспечили хорошие показатели зерна: пробы берут с каждой машины Озимую пшеницу из прицепов КамАЗов достает автоматический пробоотборник «Cobra», по системе труб материал поступает в лабораторию на проверку качества. Позже из липецкого зерна будут печь хлеб для жителей области.За 2019 год объем сельскохозяйственной продукции, произведенной всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями Липецкой области, составил 135,9 миллиарда рублей, из которых 88 миллиардов рублей пришлись на растениеводство. По словам начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Олега Долгих, на экспорт отправили сельхозпродукции на 400 миллионов долларов (порядка 3 миллиардов рублей), однако сейчас в регионе освоение экспортных рынков находится в зоне внимания. Планируется нарастить продажу ближним и дальним соседям растительных масел, особенно рапсового - посевы этой культуры в области ежегодно растут.