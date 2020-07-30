Общество

34 минуты назад

Для автомобилистов 2 августа в центре Липецка сделают разрывы перекрытия

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#полумарафон
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Для автомобилистов 2 августа в центре Липецка сделают разрывы перекрытия

В ближайшее воскресенье в областном центре проводится спортивное мероприятие «Липецкий полумарафон 2020» и Всероссийский полумарафон с синхронным старом. Практически все улицы в центре города будут закрыты для транспорта.

Из соображений безопасности по всему маршруту полумарафона будут введены ограничения в движении транспорта с 7:00 до 13:00 часов.

Как сообщает региональная автоинспекция, будет организована возможность пересечения перекрываемых улиц. Разрывы будут сделаны:

- ул. Плеханова по ул. Желябова в обоих направлениях;
- ул. Плеханова по ул. Пролетарская в обоих направлениях;
- ул. Космонавтов - по местному проезду;
- ул. Терешковой (в районе ж/д вокзала) - по местному проезду;
- объезд улицы Гагарина (на участке от ул. Плеханова до пл. Авиаторов) возможен по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова.

Автоинспекторы просят автомобилистов не оставлять свои машины в ночь с 1 на 2 августа, а также 2 августа на улицах, где будут проводиться праздничные мероприятия. Иначе транспорт эвакуируют.

Полумарафон пройдет по следующему маршруту: пл. Соборная – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – ул. Гагарина (до пересечения с ул. Интернациональной) – ул. Гагарина – пл. Авиаторов – ул. Космонавтов – ул. Терешковой (до ж/д вокзала) – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Плеханова – пл. Плеханова – ул. Зегеля – пл. Соборная.

Ранее департамент транспорта сообщил об изменении графика и маршрута движения автобусов 2 августа.
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#полумарафон
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Комментарии (3)

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Мизантроп

9 минут назад
Они бегать будут, а мы холить цепочкойбудем по пешеходномупереходу...
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Интересуемся

20 минут назад
О как! "Разрывы перекрытия" даже... А как эти перекрытия, дорожные? разорвут? Трактором или взрывчаткой? Интересно!..
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Wert

21 минуту назад
Опять начинается. В воскресенье куча народу работает - им как добираться до работы? За городом такие вещи проводить надо.
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