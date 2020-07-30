Для автомобилистов 2 августа в центре Липецка сделают разрывы перекрытия

В ближайшее воскресенье в областном центре проводится спортивное мероприятие «Липецкий полумарафон 2020» и Всероссийский полумарафон с синхронным старом. Практически все улицы в центре города будут закрыты для транспорта.





Как сообщает региональная автоинспекция, будет организована возможность пересечения перекрываемых улиц. Разрывы будут сделаны:



- ул. Плеханова по ул. Желябова в обоих направлениях;

- ул. Плеханова по ул. Пролетарская в обоих направлениях;

- ул. Космонавтов - по местному проезду;

- ул. Терешковой (в районе ж/д вокзала) - по местному проезду;

- объезд улицы Гагарина (на участке от ул. Плеханова до пл. Авиаторов) возможен по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова.



Автоинспекторы просят автомобилистов не оставлять свои машины в ночь с 1 на 2 августа, а также 2 августа на улицах, где будут проводиться праздничные мероприятия. Иначе транспорт эвакуируют.



Полумарафон пройдет по следующему маршруту: пл. Соборная – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – ул. Гагарина (до пересечения с ул. Интернациональной) – ул. Гагарина – пл. Авиаторов – ул. Космонавтов – ул. Терешковой (до ж/д вокзала) – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Плеханова – пл. Плеханова – ул. Зегеля – пл. Соборная.



Ранее департамент транспорта сообщил Из соображений безопасности по всему маршруту полумарафона будут введены ограничения в движении транспорта с 7:00 до 13:00 часов.Как сообщает региональная автоинспекция, будет организована возможность пересечения перекрываемых улиц. Разрывы будут сделаны:- ул. Плеханова по ул. Желябова в обоих направлениях;- ул. Плеханова по ул. Пролетарская в обоих направлениях;- ул. Космонавтов - по местному проезду;- ул. Терешковой (в районе ж/д вокзала) - по местному проезду;- объезд улицы Гагарина (на участке от ул. Плеханова до пл. Авиаторов) возможен по улицам Тельмана, Вавилова, Кротевича, Нестерова.Автоинспекторы просят автомобилистов не оставлять свои машины в ночь с 1 на 2 августа, а также 2 августа на улицах, где будут проводиться праздничные мероприятия. Иначе транспорт эвакуируют.Полумарафон пройдет по следующему маршруту: пл. Соборная – ул. Зегеля – пл. Плеханова – ул. Плеханова – ул. Гагарина (до пересечения с ул. Интернациональной) – ул. Гагарина – пл. Авиаторов – ул. Космонавтов – ул. Терешковой (до ж/д вокзала) – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – ул. Гагарина – ул. Плеханова – пл. Плеханова – ул. Зегеля – пл. Соборная.Ранее департамент транспорта сообщил об изменении графика и маршрута движения автобусов 2 августа.