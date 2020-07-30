Бизнес и власть обсудили проблемы энергоснабжения

28 июля прошла встреча участников Липецкого отделения РСПП с энергосбытовыми организациями региона при участи заместителя главы администрации Липецкой области Ильи Тузова. Во встрече принимали участие заместитель председателя правления Липецкого отделения РСПП Ольга Митрохина, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Бабанов, руководитель Липецкого управления антимонопольной службы Ирина Поткина.

У каждого из участников встречи была своя негативная история по отключению от электроэнергии, которую невозможно решить самостоятельно. При этом каждый из предпринимателей жаловался на то, что, сначала энергосбытовая организация отключает энергоснабжение, а потом начинаются долгие судебные процессы по рассмотрению споров относительно неучтенного потребления электроэнергии и зачастую, предприниматели выигрывают такие споры. Но как пережить этот период без электроэнергии и продолжить бизнес?Энергосбытовые организации, в свою очередь, сетовали на то, что, крайне сложно отделить добросовестных от злостных участников рынка.Другие участники встречи затронули вопросы ценообразования при подключении к электроэнергии: на сколько экономически обоснована стоимость подключения в размере 27 млн. руб., протяженность которого фактически не более 1 км, и как с такими расходами, особенно в сегодняшнее непростое время, быть эффективным и конкурентоспособным.Вице-губернатор дал поручение разобраться в каждом конкретном случае, при необходимости выехать на место и доложить ему не позднее 30 июля как можно исправить ситуацию. Пообещав при этом, что такие встречи – медиации будут носить регулярный характер.Бизнес, в свою очередь, поблагодарил Илью Тузова за такой открытый диалог, неравнодушное отношение к проблемам предпринимателей и реальную заинтересованность и поддержку.