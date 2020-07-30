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сегодня, 11:45

В воскресенье изменятся почти все автобусные маршруты Липецка

4 1309
#транспорт #автобус
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В воскресенье изменятся почти все автобусные маршруты Липецка

Причина - проведение полумарафона. Движение восстановится после окончания забегов.

В ближайшее воскресенье, 2 августа, пройдет Липецкий полумарафон, во время которого движение автомобильного транспорта будет ограничено, что повлияет на схемы движения автобусов, сообщает департамент транспорта администрации Липецка.

Так, отправление автобуса маршрута № 1 «Центральный рынок – п. Северный Рудник» будет производиться с остановки «Ж/д вокзал». До 12:00 не будут ходить садоводческие автобусы №№23 и 48.

Движение следующих маршрутов будет осуществляться по измененным схемам:

Маршрут №12:

«Центральный рынок – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская – далее по маршруту». Отправление с остановки «Центральный рынок»;

Маршруты №11, 311:

«… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

Маршруты №24, 324:

«… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

Маршруты №24А, 346:

«… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

Маршруты №17, 317:

«… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина – …»;

Маршрут № 33:

«… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

Маршруты №35, 36, 37, 323, 323а:

«Центральный рынок – ул. Папина – далее по маршрутам». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;

Маршрут №40:

«Центральный рынок – пл. Победы – ул. Неделина – далее по маршруту». Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;

Маршрут №1Т:

«… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Папина - …»;

Маршрут №2Т:

«… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Папина – далее по маршруту»;

Маршрут № 9Т:

«ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. Победы – ул. Папина – далее по маршруту».

О движении маршруток ведомство сообщило в Instagram.

4 1309
#транспорт #автобус
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Комментарии (4)

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Плешивый

13 минут назад
Эти инстанции собираются открываться? ЛГЭК КВАДРА ЭКОПРОМ падлы! Зато носят квитанции слаженно, байкот объявить и не платить всем городом, у них карантин и у нас карантин
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Заваркина бежит

16 минут назад
Когда откроется ЛГЭК И КВАДРА? Эти с...ки вообще собираются работать?
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Таксист

36 минут назад
а мы поднимем цены и наваримся на липчанах!
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Очумели

39 минут назад
Загородом нужно бегать, на чистом воздухе!
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