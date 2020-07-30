Общество
сегодня, 11:45
В воскресенье изменятся почти все автобусные маршруты Липецка
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Причина - проведение полумарафона. Движение восстановится после окончания забегов.
В ближайшее воскресенье, 2 августа, пройдет Липецкий полумарафон, во время которого движение автомобильного транспорта будет ограничено, что повлияет на схемы движения автобусов, сообщает департамент транспорта администрации Липецка.
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Так, отправление автобуса маршрута № 1 «Центральный рынок – п. Северный Рудник» будет производиться с остановки «Ж/д вокзал». До 12:00 не будут ходить садоводческие автобусы №№23 и 48.
Движение следующих маршрутов будет осуществляться по измененным схемам:
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Маршрут №12:
«Центральный рынок – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская – далее по маршруту». Отправление с остановки «Центральный рынок»;
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Маршруты №11, 311:
«… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;
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Маршруты №24, 324:
«… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;
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Маршруты №24А, 346:
«… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;
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Маршруты №17, 317:
«… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина – …»;
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Маршрут № 33:
«… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;
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Маршруты №35, 36, 37, 323, 323а:
«Центральный рынок – ул. Папина – далее по маршрутам». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;
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Маршрут №40:
«Центральный рынок – пл. Победы – ул. Неделина – далее по маршруту». Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;
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Маршрут №1Т:
«… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Папина - …»;
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Маршрут №2Т:
«… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Папина – далее по маршруту»;
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Маршрут № 9Т:
«ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. Победы – ул. Папина – далее по маршруту».
О движении маршруток ведомство сообщило в Instagram.
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Так, отправление автобуса маршрута № 1 «Центральный рынок – п. Северный Рудник» будет производиться с остановки «Ж/д вокзал». До 12:00 не будут ходить садоводческие автобусы №№23 и 48.
Движение следующих маршрутов будет осуществляться по измененным схемам:
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Маршрут №12:
«Центральный рынок – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская – далее по маршруту». Отправление с остановки «Центральный рынок»;
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Маршруты №11, 311:
«… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;
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Маршруты №24, 324:
«… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;
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Маршруты №24А, 346:
«… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;
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Маршруты №17, 317:
«… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина – …»;
⠀
Маршрут № 33:
«… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;
⠀
Маршруты №35, 36, 37, 323, 323а:
«Центральный рынок – ул. Папина – далее по маршрутам». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;
⠀
Маршрут №40:
«Центральный рынок – пл. Победы – ул. Неделина – далее по маршруту». Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;
⠀
Маршрут №1Т:
«… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Папина - …»;
⠀
Маршрут №2Т:
«… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Папина – далее по маршруту»;
⠀
Маршрут № 9Т:
«ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. Победы – ул. Папина – далее по маршруту».
О движении маршруток ведомство сообщило в Instagram.
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