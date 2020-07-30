В воскресенье изменятся почти все автобусные маршруты Липецка

Причина - проведение полумарафона. Движение восстановится после окончания забегов.

В ближайшее воскресенье, 2 августа, пройдет Липецкий полумарафон, во время которого движение автомобильного транспорта будет ограничено, что повлияет на схемы движения автобусов, сообщает департамент транспорта администрации Липецка.Так, отправление автобуса маршрута № 1 «Центральный рынок – п. Северный Рудник» будет производиться с остановки «Ж/д вокзал». До 12:00 не будут ходить садоводческие автобусы №№23 и 48.Движение следующих маршрутов будет осуществляться по измененным схемам:Маршрут №12:«Центральный рынок – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская – далее по маршруту». Отправление с остановки «Центральный рынок»;Маршруты №11, 311:«… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;Маршруты №24, 324:«… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;Маршруты №24А, 346:«… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;Маршруты №17, 317:«… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина – …»;Маршрут № 33:«… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;Маршруты №35, 36, 37, 323, 323а:«Центральный рынок – ул. Папина – далее по маршрутам». Начальным пунктом маршрутов временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;Маршрут №40:«Центральный рынок – пл. Победы – ул. Неделина – далее по маршруту». Начальным пунктом маршрута временно определить остановочный пункт «Центральный рынок»;Маршрут №1Т:«… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Папина - …»;Маршрут №2Т:«… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Папина – далее по маршруту»;Маршрут № 9Т:«ул. Механизаторов – ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. Победы – ул. Папина – далее по маршруту».О движении маршруток ведомство сообщило в Instagram.