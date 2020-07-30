14 новых случаев инфицирования COVID-19 выявили в Липецкой области

По отношению к предыдущему дню наблюдается незначительный рост.

14 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлено в Липецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.Днем ранее этот показатель составил 12 случаев инфицирования. Всего на территории региона выявлено 4536 случаев новой коронавирусной инфекции.— Это обычная волатильность показателей. 11, 12, 14 за сутки. Ничего страшного, — пояснил увеличение цифр вновь заболевших начальник облздрава Юрий Шуршуков.

Говорить сейчас о начале второй волны COVID-19 преждевременно, отметил чиновник. По оценкам профильных клинических центров ее ожидают в четвертом квартале этого года.