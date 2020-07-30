Общество

34 минуты назад

14 новых случаев инфицирования COVID-19 выявили в Липецкой области

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#коронавирус #статистика
14 новых случаев инфицирования COVID-19 выявили в Липецкой области

По отношению к предыдущему дню наблюдается незначительный рост.

14 новых случаев инфицирования COVID-19 выявлено в Липецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Днем ранее этот показатель составил 12 случаев инфицирования. Всего на территории региона выявлено 4536 случаев новой коронавирусной инфекции.

 — Это обычная волатильность показателей. 11, 12, 14 за сутки. Ничего страшного, — пояснил увеличение цифр вновь заболевших начальник облздрава Юрий Шуршуков.

Говорить сейчас о начале второй волны COVID-19 преждевременно, отметил чиновник. По оценкам профильных клинических центров ее ожидают в четвертом квартале этого года. 

4 525
#коронавирус #статистика

Комментарии (4)

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гостья

8 минут назад
а может пора уже с этой темой закругляться? у нас каждый год, то ОРВИ непонятные, то бронхиты, то гриппы и теперь будем постоянно про это и говорить? Других тем нет? Хороших тем, а не убийства, аварии и вирусы...
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НЕ ПАТРИОТ

8 минут назад
роман, 1000+
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политическая вирусология

11 минут назад
14 случаев на полтора миллиона чел.это вразы ниже насморка.намордники давно никто не носит ,поскольку они никак не влияют на распространение.обязывают нгсить только кого могут заставить иизависяших от административного аппарата.например водителей ОТ,котрый единственный кто в автобусе в маске.и этот идиотизм местечковой тупой номенклатуры будет продолжаться вечно.пиар и реклама пандемии в СМИ с горами гробов и моргов на площадях выдохлись.спланированная акция по заругиванию населения уже не работает.второй раз на эту тухлятину народ уже не клюнет.
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роман

23 минуты назад
Это все еще отголоски майских шашлыков!
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