34 минуты назад
14 новых случаев инфицирования COVID-19 выявили в Липецкой области
По отношению к предыдущему дню наблюдается незначительный рост.
Днем ранее этот показатель составил 12 случаев инфицирования. Всего на территории региона выявлено 4536 случаев новой коронавирусной инфекции.
— Это обычная волатильность показателей. 11, 12, 14 за сутки. Ничего страшного, — пояснил увеличение цифр вновь заболевших начальник облздрава Юрий Шуршуков.
Говорить сейчас о начале второй волны COVID-19 преждевременно, отметил чиновник. По оценкам профильных клинических центров ее ожидают в четвертом квартале этого года.
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