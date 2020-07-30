Общество

48 минут назад

Более десяти липецких водителей оштрафованы за номера Армении на автомобилях

9 1313
#Армянские номера
2
Более десяти липецких водителей оштрафованы за номера Армении на автомобилях

Только в июле привлечены к административной ответственности за нарушение правил регистрации транспортных средств более десяти водителей. Все они разъезжали с регистрационными знаками Республики Армения.

Как пояснили в УМВД России по Липецкой области, автомобили с номерами государств входящих в Евразийский экономический союз (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), гражданам РФ постоянно проживающим в России необходимо регистритровать в десятидневный срок. 

В противном случае владелец автомобиля нарушает действующее законодательство, за что предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении штраф составит 5000 рублей, кроме того, возможно лишение водительских права на срок до трех месяцев.

Если же автомобиль зарегистрирован в государстве-члене ЕАЭС на гражданина этого государства и находится в пользовании гражданина России, например по доверенности,  регистрация машины потребуется только в случае наличия сведений о временном ввозе транспортного средства на территорию Российской Федерации на срок более одного года. 

Исключение составляют машины, ввезенные с территории Республики Армения и зарегистрированные в этом государстве после октября 2014 года - их эксплуатация гражданами России возможна только при наличии соответствующих таможенных документов, оформленных на фактического владельца. 

Отсутствие таможенных документов в данном случае образует состав административного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ, которое влечет за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а также задержание транспортного средства.

Фото с сайта youla.ru

9 1313
#Армянские номера
2

Комментарии (9)

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Перри Мейсон

8 минут назад
И п, а ещё лучше советские автомобили, сделанные по ГОСТу, и прошедшие проверку ОТК. Они надёжные и служат по сто лет
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показуха

8 минут назад
вообще то с такими номерами помимо штраыа ставлят на штрафстоянки до устранения нарушентя эксплуатации ТС
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Злодей

13 минут назад
Слышишь ты,МУЖИК.старые как ты говоришь японские машины,в плане технической надежности и в плане человеческой безопасности не чита нашим говновестам и ей подобных. Ну,а в плане налогов,сколько нашим жуликам и ворам не плати им всё мало. Так нахрена кормить этих дармоедов?
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И п

17 минут назад
Японское, как вы говорите "старье", лучше в десять раз, нашего новья!
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Барханный котик

21 минуту назад
ну может они в город Липецк приехали на город посмотреть, что то вроде путешествия, а вы их штрафуете.
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Череда

29 минут назад
Все таки Россия приняла сторону азеров. Ну довыеживались армяне и нашим и вашим..
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Мужик

29 минут назад
Армяне делают бизнес покупая старье на аукционах в японии и сша и ставя на учет в армении, обходя российское законодательство. В итоге ни налоги, ни штрафы не платят.
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Дядя Стёпа

36 минут назад
Все дворы забиты иномарками с армянскими номерами. Многие на ночь их снимают. Многие летают по улицам как Шумахеры. Липецк пора вводить в состав Армении - не надо стесняться...
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Ага

37 минут назад
Давно пора порядок навести!
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