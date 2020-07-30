Более десяти липецких водителей оштрафованы за номера Армении на автомобилях

Только в июле привлечены к административной ответственности за нарушение правил регистрации транспортных средств более десяти водителей. Все они разъезжали с регистрационными знаками Республики Армения.

Как пояснили в УМВД России по Липецкой области, автомобили с номерами государств входящих в Евразийский экономический союз (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия), гражданам РФ постоянно проживающим в России необходимо регистритровать в десятидневный срок.



В противном случае владелец автомобиля нарушает действующее законодательство, за что предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении штраф составит 5000 рублей, кроме того, возможно лишение водительских права на срок до трех месяцев.



Если же автомобиль зарегистрирован в государстве-члене ЕАЭС на гражданина этого государства и находится в пользовании гражданина России, например по доверенности, регистрация машины потребуется только в случае наличия сведений о временном ввозе транспортного средства на территорию Российской Федерации на срок более одного года.



Исключение составляют машины, ввезенные с территории Республики Армения и зарегистрированные в этом государстве после октября 2014 года - их эксплуатация гражданами России возможна только при наличии соответствующих таможенных документов, оформленных на фактического владельца.



Отсутствие таможенных документов в данном случае образует состав административного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.3 КоАП РФ, которое влечет за собой предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а также задержание транспортного средства.



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