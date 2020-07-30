В России
56 минут назад
Правила медосмотра водителей изменят
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Минздрав готовит поправки в документ. Старые условия сохранятся до 2021 года.
Ведомства согласовали позицию по основным вопросам внедрения новых правил медосвидетельствования для водителей и планируют подготовить изменения к концу года. Об этом РИА Новости сообщил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
- Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта, — сказал чиновник.
Проект нововведений подготовили в Минздраве. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медицинской справки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старые условия получения справок сохранятся до 2021 года.
Олег Салагай отметил, что власти ставят перед собой цель сбалансировать процесс медосмотра. Новый порядок должен позволить выявлять людей с зависимостями, при этом необходимо обеспечить регионы доступом к современным медицинским методикам.
Минздрав с 22 ноября прошлого года планировал изменить в России правила медосвидетельствования водителей, напоминают «Известия». Согласно им, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкоголя. В случае положительных результатов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведения лабораторных исследований.
- Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта, — сказал чиновник.
Проект нововведений подготовили в Минздраве. Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медицинской справки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. При этом старые условия получения справок сохранятся до 2021 года.
Олег Салагай отметил, что власти ставят перед собой цель сбалансировать процесс медосмотра. Новый порядок должен позволить выявлять людей с зависимостями, при этом необходимо обеспечить регионы доступом к современным медицинским методикам.
Минздрав с 22 ноября прошлого года планировал изменить в России правила медосвидетельствования водителей, напоминают «Известия». Согласно им, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкоголя. В случае положительных результатов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведения лабораторных исследований.
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