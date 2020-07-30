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Петербурженка расчленила труп мужа-рэпера

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#расчленение #убийство
Петербурженка расчленила труп мужа-рэпера

Мужчина скончался от передозировки наркотиками. Женщина не стала обращаться в полицию и сама решила вопрос с телом супруга, рэпера из Украины.

В Центральном районе Петербурга женщина расчленила тело своего умершего от передозировки сожителя, сообщает 78.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

В среду, 29 июля, в полицию поступило сообщение от одного из городских адвокатов. Женщина рассказала, что к ней обратилась знакомая с жуткой информацией. По ее словам, четыре дня назад умер ее муж. Скорее всего, смерть мужчины наступила после употребления наркотиков. Супруга по какой-то причине расчленила тело и попыталась скрыть это, пишет «Петербургский собеседник».

Наряд полиции прибыл в одну из квартир дома №134 по Невскому проспекту, где было обнаружен расчлененный труп 31-летнего украинца, который упаковали в пять пакетов. Скорее всего, погибшим оказался хип-хоп-исполнитель и резидент площадки Versus Battle Энди Картрайт.

По подозрению в совершении преступления задержали 36-летнюю безработную. Женщина утверждает, что ее сожитель умер от передозировки наркотиков 25 июля. После этого она расчленила его тело. Из квартиры также изъяли ножовку, нож, молоток и разделочную доску. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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#расчленение #убийство

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