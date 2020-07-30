Общество

сегодня, 09:35

Въезд на набережную закроют для безопасности выпускников

5 1304
#Выпускной бал
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Въезд на набережную закроют для безопасности выпускников

Из-за осложнённой эпидемиологической ситуации «Липецкие зори» в этом году не состоятся, но пройдёт акция в поддержку выпускников – её решили организовать сами одиннадцатиклассники при поддержке активного молодёжного сообщества. В мэрии Липецка решили, как обеспечить безопасность праздника.

Акция, посвящённая окончанию школы, 31 июля пройдёт сразу на двух площадках – в Быхановом саду, где с 17.00 до 19.00 будут работать фотозоны и играть диджеи, а также на городской набережной, которая станет территорией электронной музыки, здесь же состоится концерт рэпера VERBEE. Планируется, что завершат акцию фейерверком, он начнётся в 21.50.

В Быхановом саду решено организовать усиленное дежурство сотрудников полиции и охранников частных предприятий.

- Мы не будем закрывать территорию Быханова сада, но убедительно просим горожан воздержаться в этот день от прогулок здесь, на один вечер отдать парк выпускникам, - отметил первый вице-мэр Константин Востриков.

На набережной огородят территорию праздника. Вдоль воды установят барьеры. Уже утром 31 июля закроют подъездные пути. Для выпускников организуют два контрольно-пропускных пункта, попасть на праздничную площадку они смогут по специальным браслетам – их будут выдавать в школах. На набережной будут дежурить наряды экстренных служб, в том числе пожарные и медики.
5 1304
#Выпускной бал
2

Комментарии (5)

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Сергей 13

42 минуты назад
"Всем разойтись по своим локальным зонам"!)) Реально, лагерь усиленного режима...А марафон тоже барьерами огородят?Мудрилы,блин!
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Анатолий

53 минуты назад
Пир во время чумы. Молодежь как правило мер дистанцирования не соблюдает. Был в Ривьере и Европе людей в магазинах невероятное количество. 90 процентов без масок, плотная толпа в предкассовой . После 3 месяцев без работы мне страшно на это смотреть.
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митяй

54 минуты назад
вы никогда не вернетесь к прежней жизни.Жалко детей как они дальше будут жить
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indezit

сегодня, 10:00
Плохая работа мэрии. На Дальнем Востоке по улицам гуляют все возрасты. Полицейские вежливо раздают им маски.
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Миротворец

сегодня, 09:59
Социальную дистанцию пусть соблюдают , маски и перчатки . Кто не соблюдает , упаковать в застенки мвд не на долго !
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