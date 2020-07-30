Въезд на набережную закроют для безопасности выпускников

Из-за осложнённой эпидемиологической ситуации «Липецкие зори» в этом году не состоятся, но пройдёт акция в поддержку выпускников – её решили организовать сами одиннадцатиклассники при поддержке активного молодёжного сообщества. В мэрии Липецка решили, как обеспечить безопасность праздника.



Акция, посвящённая окончанию школы, 31 июля пройдёт сразу на двух площадках – в Быхановом саду, где с 17.00 до 19.00 будут работать фотозоны и играть диджеи, а также на городской набережной, которая станет территорией электронной музыки, здесь же состоится концерт рэпера VERBEE. Планируется, что завершат акцию фейерверком, он начнётся в 21.50.



В Быхановом саду решено организовать усиленное дежурство сотрудников полиции и охранников частных предприятий.



- Мы не будем закрывать территорию Быханова сада, но убедительно просим горожан воздержаться в этот день от прогулок здесь, на один вечер отдать парк выпускникам, - отметил первый вице-мэр Константин Востриков.



На набережной огородят территорию праздника. Вдоль воды установят барьеры. Уже утром 31 июля закроют подъездные пути. Для выпускников организуют два контрольно-пропускных пункта, попасть на праздничную площадку они смогут по специальным браслетам – их будут выдавать в школах. На набережной будут дежурить наряды экстренных служб, в том числе пожарные и медики.

