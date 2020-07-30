В России

38 минут назад

Ефремов отказался признать вину в ДТП

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#авария #ДТП
Ефремов отказался признать вину в ДТП

Позицию актера подтвердил его адвокат.

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. В то же время Пашаев не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли защита отрицать, что Ефремов в момент аварии находился за рулем джипа.

- Я никогда такого не говорил, что Ефремов за рулем сидел-не сидел, я говорил — вину не признаем. В суде предоставим все прямые доказательства, — сказал Пашаев в эфире шоу «60 минут».


Представитель потерпевшей стороны в деле Михаила Ефремова Александр Добровинский продемонстрировал в телеэфире документ, в котором, по словам адвоката, Ефремов признает свою вину. Ранее адвокат заявлял, что в материалах дела зафиксировано, что Ефремов сначала признал вину, но затем отказался от признания.

- Только что принесли вот это объяснение. Внизу господин Ефремов [написал]: <...> "Сам виноват, увы", - процитировал Добровинский и показал соответствующий документ в камеру. - Это подпись господина Ефремова, это 73-я страница, по-моему, первого тома.

Родственники водителя Сергея Захарова, погибшего в Москве в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подготовили гражданские иски, сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский. Какую сумму они запросят, он не уточнил. Ранее он отрицал сообщения СМИ о том, будто бы его клиенты потребуют 40 млн рублей, пишет «Интерфакс».

По версии следствия, 8 июня вечером Ефремов выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон доставки, которым управлял Захаров. Захаров получил смертельные травмы и умер в НИИ им. Склифосовского в ту же ночь. Как показала экспертиза, Ефремов был пьян, а также в его крови обнаружились следы наркотиков.

Актера обвиняют в пьяном нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК). Он находится под домашним арестом.
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#авария #ДТП

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