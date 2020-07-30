Россияне погасили кредиты детскими «коронавирусными» пособиями

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяце россияне начали получать единовременные выплаты на детей.





По статистике CloudРayments, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. Вторая волна выплат пособий была в начале июля, поэтому объем возвратов займов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля - уже на 8%



CloudРayments также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили в ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер», которые входят в топ-10 на российском рынке.



По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», после завершения острой фазы пандемии ситуация с долгами по кредитам не улучшилась, отмечает



Весной Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет, напоминает В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей, подсчитали в сервисе CloudPayments по данным 133 МФО. После снятия ограничений граждане стали лучше возвращать долги, пишет РБК По статистике CloudРayments, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. Вторая волна выплат пособий была в начале июля, поэтому объем возвратов займов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля - уже на 8%CloudРayments также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили в ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер», которые входят в топ-10 на российском рынке.По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», после завершения острой фазы пандемии ситуация с долгами по кредитам не улучшилась, отмечает «Коммерсант ». Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле — еще в разгар пандемии,— остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.Весной Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет, напоминает ТАСС