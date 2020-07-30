В России

46 минут назад

Россияне погасили кредиты детскими «коронавирусными» пособиями

106
#выплаты #пособия
Россияне погасили кредиты детскими «коронавирусными» пособиями

Аналитики подсчитали, что с апреля, когда был введен режим самоизоляции, объем погашения онлайн-займов резко снизился. Число переводов в микрофинансовые организации (МФО) начало расти только на второй неделе июня. В начале этого месяце россияне начали получать единовременные выплаты на детей.

В июле пики возврата россиянами микрозаймов приходились на даты перечисления госвыплат на детей, подсчитали в сервисе CloudPayments по данным 133 МФО. После снятия ограничений граждане стали лучше возвращать долги, пишет РБК.

По статистике CloudРayments, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. Вторая волна выплат пособий была в начале июля, поэтому объем возвратов займов в период с 29 июня по 5 июля был всего на 9% ниже базового уровня, а за неделю с 6 по 12 июля - уже на 8%

CloudРayments также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили в ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер», которые входят в топ-10 на российском рынке.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», после завершения острой фазы пандемии ситуация с долгами по кредитам не улучшилась, отмечает «Коммерсант». Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле — еще в разгар пандемии,— остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.

Весной Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет, для семей с детьми от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата 10 тыс. рублей. В конце июня глава государства сообщил о второй выплате в размере 10 тыс. всем семьям, где воспитывают детей до 16 лет, напоминает ТАСС.
106
#выплаты #пособия

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ефремов отказался признать вину в ДТП
#авария #ДТП
Ефремов отказался признать вину в ДТП

34 минуты назад

В России
Пособия безработным предлагают увеличить в несколько раз
#коронавирус
Пособия безработным предлагают увеличить в несколько раз

48 минут назад

В России
Скорость гибели коронавируса в воде выяснили в России
#коронавирус
Скорость гибели коронавируса в воде выяснили в России

53 минуты назад

В России
Депутатов проверят на двойное гражданство
#гражданство
Депутатов проверят на двойное гражданство

59 минут назад

В России
#коронавирус
Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году

вчера, 15:23

В России
Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году
#цены
Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году

вчера, 15:19

В России