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Пособия безработным предлагают увеличить в несколько раз
Увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
Минтруд сообщил изданию, что предложения по пособию будут изучены. Однако ведомство напомнило, что пособие — это временная мера поддержки. «Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы», сказали в пресс-службе Минтруда.
По итогам второго квартала 2020 года уровень безработицы в российских регионах по сравнению с таким же периодом прошлого года в среднем вырос на 30%, следует из опубликованных данных Росстата. В Ингушетии количество безработных увеличилось на 15%, в Ставропольском крае — на четверть, а в Санкт-Петербурге — практически вдвое, сообщает «Коммерсант».
Сегодня в России минимальное пособие составляет 4,5 тыс. рублей (до пандемии было 1,5 тыс. рублей), максимальное — 12,1 тыс. рублей. Если рассчитать размер выплат по методике, предложенной ФНПР, он будет разным в каждом регионе страны. Например, в Москве прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 19,5 тыс. рублей (данные за II квартал еще не подсчитаны, поэтому мы ориентируемся на показатель I квартала), а средняя зарплата — 91,8 тыс. рублей (по данным официальной статистики за май). Соответственно, эти величины и обозначат минимальный и максимальный размер пособия.