В России

57 минут назад

Скорость гибели коронавируса в воде выяснили в России

133
#коронавирус
Скорость гибели коронавируса в воде выяснили в России

Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

Как удалось выяснить специалистам центра «Вектор» Роспотребнадзора, вирус не размножается в дехлорированной и морской воде. Вместе с тем время его жизни напрямую зависит от температуры жидкости. К полному уничтожению вируса приводит кипячение воды, а в хлорированной он всего лишь теряет свою жизнеспособность, уточняют «Известия». Отмечается, что 90% молекул коронавируса не могут существовать в теплой воде дольше 24 часов. В свою очередь, через трое суток 99,9% частиц вовсе погибают.

В ходе эксперимента ученые из французского Университета Прованса установили, что коронавирус способен погибнуть при нагреве до 92 градусов, дополняет РБК. При этом при нагреве до 60 градусов по Цельсию некоторые штаммы коронавируса способны размножаться. В исследовании использовались клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса от пациента из Германии.
133
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ефремов отказался признать вину в ДТП
#авария #ДТП
Ефремов отказался признать вину в ДТП

33 минуты назад

В России
Россияне погасили кредиты детскими «коронавирусными» пособиями
#выплаты #пособия
Россияне погасили кредиты детскими «коронавирусными» пособиями

41 минуту назад

В России
Пособия безработным предлагают увеличить в несколько раз
#коронавирус
Пособия безработным предлагают увеличить в несколько раз

47 минут назад

В России
Депутатов проверят на двойное гражданство
#гражданство
Депутатов проверят на двойное гражданство

58 минут назад

В России
#коронавирус
Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году

вчера, 15:23

В России
Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году
#цены
Цены на фрукты и ягоды резко снизились в этом году

вчера, 15:19

В России