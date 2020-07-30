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57 минут назад
Скорость гибели коронавируса в воде выяснили в России
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Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре «Вектор» Роспотребнадзора.
Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Исследования по жизнеспособности коронавируса в воде провели в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
Как удалось выяснить специалистам центра «Вектор» Роспотребнадзора, вирус не размножается в дехлорированной и морской воде. Вместе с тем время его жизни напрямую зависит от температуры жидкости. К полному уничтожению вируса приводит кипячение воды, а в хлорированной он всего лишь теряет свою жизнеспособность, уточняют «Известия». Отмечается, что 90% молекул коронавируса не могут существовать в теплой воде дольше 24 часов. В свою очередь, через трое суток 99,9% частиц вовсе погибают.
В ходе эксперимента ученые из французского Университета Прованса установили, что коронавирус способен погибнуть при нагреве до 92 градусов, дополняет РБК. При этом при нагреве до 60 градусов по Цельсию некоторые штаммы коронавируса способны размножаться. В исследовании использовались клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса от пациента из Германии.
Как удалось выяснить специалистам центра «Вектор» Роспотребнадзора, вирус не размножается в дехлорированной и морской воде. Вместе с тем время его жизни напрямую зависит от температуры жидкости. К полному уничтожению вируса приводит кипячение воды, а в хлорированной он всего лишь теряет свою жизнеспособность, уточняют «Известия». Отмечается, что 90% молекул коронавируса не могут существовать в теплой воде дольше 24 часов. В свою очередь, через трое суток 99,9% частиц вовсе погибают.
В ходе эксперимента ученые из французского Университета Прованса установили, что коронавирус способен погибнуть при нагреве до 92 градусов, дополняет РБК. При этом при нагреве до 60 градусов по Цельсию некоторые штаммы коронавируса способны размножаться. В исследовании использовались клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом коронавируса от пациента из Германии.
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