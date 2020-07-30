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сегодня, 08:40

Депутатов проверят на двойное гражданство

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#гражданство
Депутатов проверят на двойное гражданство

Из-за поправок в Конституцию им можно быть гражданами только одной страны – России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда парламентариев. Таким образом спикер намерен ответить на «серьезные обвинения» коммуниста Дениса Парфенова, который ранее обратился к администрации президента с просьбой проверить сообщения СМИ об иностранном гражданстве у некоторых депутатов. В ЦИК РФ отправлено обращение о проверке на наличие иностранного гражданства ряда депутатов, заявил глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба. Речь идет о тех людях, на которых ранее указывал депутат Денис Парфенов, пишет «Интерфакс»

- Обращение за двумя подписями - Василия Пискарева и моей. Сколько и кого по этому поводу будет проверять ЦИК - мне не известно. Речь идет о депутатах, о которых в прессе говорится и о которых сказал депутат Парфенов, - сказал Аршба. - В том числе среди "имеющих двойное-тройное гражданство" - и я, ваш покорный слуга, и Жуков, и Фетисов, и Роднина, и много других.

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями, напоминают «Вести».

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта. Володин напомнил, что в соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно закону о статусе члена Совфеда и статусе депутата Госдумы, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство россиянин парламентарием быть не может, уточняет РИА Новости.

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#гражданство

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