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Липецкая вечЁрка: объяснение смерти от COVID-19, сорвавшийся с 7-го этажа и Пушкин снятый с постамента
Сегодня, 29 июля, в Липецке зафиксировали сразу несколько смертей, в обладминистрации объяснили разночтения в статистике о погибших от COVID-19, а в сквере Пушкина начали реставрировать памятник поэту.
— Эх, глупо рисковать так своей жизнью! Лучше бы отсиделся, у кого-нибудь у соседей, а потом пошёл бы к себе домой, когда кто-нибудь из родных пришёл, был бы сейчас жив и здоров! — сокрушается комментатор GOROD48.
Примерно в это же время в квартире на улице Титова обнаружили труп еще одного мужчины. Полицию вызвали соседи, после того, как отец погибшего сообщил, что у него дома находится посторонний человек, в котором он не узнал сына. Тело было окровавлено. Полицейские проводят следственные действия.
В областной администрации сегодня разъяснили, почему на сайте официальной информации в России стопкоронавирус.рф значится 22 погибших от новой инфекции, то есть на одного больше, чем у липецких врачей. Дело в том, что в Москве зафиксировали смерть гражданина, зарегистрированного в Липецкой области, но не проживавшего в нашем регионе.
— А при чем тогда Липецкая область. Статистика страшная наука, куда повернешь, туда и выйдет, — прокомментировала липчанка новость о расхождении статистических данных.
За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 12 жителям Липецкой области. Больше всех заболевших — пять человек, традиционно, в Липецке. Три случая зарегистрированы в Ельце, два — в Грязинском районе, по одному в Задонском и Липецком районах.
Сегодня выздоровели только три человека. А с начала эпидемии — 3 572 пациента.
Александра Пушкина сняли с постамента. Памятник, стоящий в одноименном сквере, планируют очистить от грязи и пыли и установить уже на новое гранитное покрытие.
GOROD48 напоминает, что проект «Отпуск без виз» продолжается. Сейчас мы изучаем Тамбовскую область. В пятницу подробно отчитаемся о том, что любопытного можно посмотреть у соседей.
Иван