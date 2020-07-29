Происшествия

41 минуту назад

Фальшивые деньги в липецких магазинах разменивали «гастролеры» из Подмосковья

387
#фальшивомонетничество

В июле представители нескольких магазинов Липецка обратились в полицию с заявлениями об обнаружении в выручке фальшивых пятитысячных купюр.

Загрузка плеера

Оперативники управления экономической безопасности УМВД России по Липецкой области задержали предполагаемых распространителей фальшивок –мужчин, 25 и 26 лет, и 25-летнюю женщину, все они - жители Подмосковья. 

«В ходе следствия полицейские изъяли из оборота восемь фальшивых пятитысячных купюр. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Решением Правобережного районного суда подозреваемые заключены под стражу, ведется следствие.

387
#фальшивомонетничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

За ночлег в чужом доме 35-летний мужчина отправится под суд
#проникновение в жилище
За ночлег в чужом доме 35-летний мужчина отправится под суд

8 минут назад

Происшествия
Упавший с третьего этажа школьник вернулся домой из больницы на своих ногах
3
Упавший с третьего этажа школьник вернулся домой из больницы на своих ногах

сегодня, 11:11

Происшествия
33-летняя женщина обвиняется в попытке убийства сожителя
#убийство
2
33-летняя женщина обвиняется в попытке убийства сожителя

сегодня, 11:05

Происшествия
В Липецке на обочине дороги найден труп
#труп
6
В Липецке на обочине дороги найден труп

сегодня, 10:40

Происшествия
Четырехлетняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину
#авария #ДТП
1
Четырехлетняя девочка выбежала на дорогу и попала под машину

сегодня, 10:23

Происшествия
У задержанного на улице из-за неадекватного поведения 30-летнего липчанина нашли синтетический нарко...
#нарокотики
2
У задержанного на улице из-за неадекватного поведения 30-летнего липчанина нашли синтетический нарко...

сегодня, 10:20

Происшествия