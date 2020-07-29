Фальшивые деньги в липецких магазинах разменивали «гастролеры» из Подмосковья

В июле представители нескольких магазинов Липецка обратились в полицию с заявлениями об обнаружении в выручке фальшивых пятитысячных купюр.

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Оперативники управления экономической безопасности УМВД России по Липецкой области задержали предполагаемых распространителей фальшивок –мужчин, 25 и 26 лет, и 25-летнюю женщину, все они - жители Подмосковья.



«В ходе следствия полицейские изъяли из оборота восемь фальшивых пятитысячных купюр. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Решением Правобережного районного суда подозреваемые заключены под стражу, ведется следствие.



