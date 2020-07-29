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33-летняя женщина обвиняется в попытке убийства сожителя

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#убийство
33-летняя женщина обвиняется в попытке убийства сожителя

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 33-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство 38-летнего сожителя.

По данным следствия, 19 апреля во время ссоры пьяная женщина  ударила лежащего на диване сожителя ножом в живот.

Испугавшись последствий, женщина обратилась за помощью к соседям, которые вызвали «скорую». Врачам удалось спасти раненого. 

Вину в совершении особо тяжкого преступления женщина признала частично, выдвинув версию об отсутствии умысла убивать сожителя.

Её доводы следствие опровергло собранными доказательствами. В их числе показания свидетелей, протоколы следственных действий и судебных экспертиз.

«Обвиняемая осознавала возможность смерти сожителя, так как удар нанесла в место расположения жизненно важных органов, причинив тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни», - рассказали о выводах следствия в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

 Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
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#убийство

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Участковый

37 минут назад
Украинский сценарий
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Зоозащитница

52 минуты назад
ЯРКИЙ ПРИМЕР ТЕРБУНСКАЯ УБИВАЛКА. ЛЮДИ БЕРУТ ПРИМЕР С ВЛАСТИ, ВЛАСТИ УЧАТ УБИВАТЬ БЕЗЗАЩИТНЫХ,
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