33-летняя женщина обвиняется в попытке убийства сожителя

Следственным отделом по Советскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 33-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство 38-летнего сожителя.

По данным следствия, 19 апреля во время ссоры пьяная женщина ударила лежащего на диване сожителя ножом в живот.



Испугавшись последствий, женщина обратилась за помощью к соседям, которые вызвали «скорую». Врачам удалось спасти раненого.



Вину в совершении особо тяжкого преступления женщина признала частично, выдвинув версию об отсутствии умысла убивать сожителя.



Её доводы следствие опровергло собранными доказательствами. В их числе показания свидетелей, протоколы следственных действий и судебных экспертиз.



«Обвиняемая осознавала возможность смерти сожителя, так как удар нанесла в место расположения жизненно важных органов, причинив тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни», - рассказали о выводах следствия в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.



Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.

