Упавший с третьего этажа школьник вернулся домой из больницы на своих ногах

«Человеку-пауку», впрочем, предстоит длительная реабилитация.

Упавший с высоты третьего этажа 8-летний мальчик выписан из областной детской больницы.



- Домой он пошел на своих ногах. Выписали мы его в удовлетворительном состоянии. Но школьнику еще предстоит длительная реабилитация в связи с полученными травмами от падения с высоты, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.



Напомним, что упавший со здания-долгостроя мальчик попал в областную больницу 29 июня в очень тяжелом состоянии. У него были серьезнейшие ушибы грудной клетки и брюшной полости, сотрясение мозга, переломы. Как оказалось, пострадавший вместе сол сверстниками играл в Человека-паука.