Происшествия

сегодня, 11:11

Упавший с третьего этажа школьник вернулся домой из больницы на своих ногах

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Упавший с третьего этажа школьник вернулся домой из больницы на своих ногах

«Человеку-пауку», впрочем, предстоит длительная реабилитация.

Упавший с высоты третьего этажа 8-летний мальчик выписан из областной детской больницы.

- Домой он пошел на своих ногах. Выписали мы его в удовлетворительном состоянии. Но школьнику еще предстоит длительная реабилитация в связи с полученными травмами от падения с высоты, - сообщил GOROD48 главврач клиники Сергей Голобурдин.

Напомним, что упавший со здания-долгостроя мальчик попал в областную больницу 29 июня в очень тяжелом состоянии. У него были серьезнейшие ушибы грудной клетки и брюшной полости, сотрясение мозга, переломы. Как оказалось, пострадавший вместе сол сверстниками играл в Человека-паука.
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Комментарии (3)

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Елена

31 минуту назад
Здоровья и сил мальчику!Пусть этот эпизод жизни станет для него хорошим уроком!
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Как

36 минут назад
Что то не вяжется с общей тенденций, ведь врачи палачи!
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Слава

50 минут назад
Врачам!
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