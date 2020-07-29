В России

сегодня, 11:05

Сбербанк берет под контроль над Rambler Group

127
#акции #инвестиции
Сбербанк берет под контроль над Rambler Group

Кредитная организация выкупит казначейскую долю в 6,95%.

Сбербанк России дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб., сообщается в пресс-релизе банка. Инвестиции направят на «укрепление лидерства Rambler Group в сфере онлайн-медиа и на рынке продажи электронных билетов». Доля Сбербанка в капитале группы возрастет до 55%.

Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%, отмечает «Коммерсант».

Как отмечается в сообщении банка, часть инвестиций направят на ускоренный рост рыночной доли Okko для того, чтобы сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой РФ уже в 2021 году. Также планируется сделать фокус на сферу онлайн-медиа и продажи электронных билетов на мероприятия, напоминает ТАСС.

Сбербанк в апреле 2019 года решил инвестировать в Rambler Group, и экосистема кредитной организации дополнилась брендами группы, в том числе медиасервисным холдингом Rambler&Co, мультимедийным сервисом Оkkо, а также кинотеатром "Художественный".
127
#акции #инвестиции

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россияне припасли рекордно много денег
#сбережения
Россияне припасли рекордно много денег

сегодня, 10:59

В России
Похудение без вреда для здоровья — рецепт доктора Мясникова
#диета #похудение
Похудение без вреда для здоровья — рецепт доктора Мясникова

сегодня, 10:52

В России
Фигуристка Липницкая показала новорожденную дочь
#фигурное катание
1
Фигуристка Липницкая показала новорожденную дочь

сегодня, 10:36

В России
Затраты на сборы в школу выросли на 55%
#школа #образование
1
Затраты на сборы в школу выросли на 55%

сегодня, 10:14

В России
Коррупционные деньги будут пополнять Пенсионный фонд
#коррупция
Коррупционные деньги будут пополнять Пенсионный фонд

сегодня, 09:53

В России
Автомобили хотят оснастить алкозамками
#алкоголь #инициатива #транспорт
1
Автомобили хотят оснастить алкозамками

сегодня, 09:47

В России