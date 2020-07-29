В России
сегодня, 11:05
Сбербанк берет под контроль над Rambler Group
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Кредитная организация выкупит казначейскую долю в 6,95%.
Сбербанк России дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд руб., сообщается в пресс-релизе банка. Инвестиции направят на «укрепление лидерства Rambler Group в сфере онлайн-медиа и на рынке продажи электронных билетов». Доля Сбербанка в капитале группы возрастет до 55%.
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%, отмечает «Коммерсант».
Как отмечается в сообщении банка, часть инвестиций направят на ускоренный рост рыночной доли Okko для того, чтобы сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой РФ уже в 2021 году. Также планируется сделать фокус на сферу онлайн-медиа и продажи электронных билетов на мероприятия, напоминает ТАСС.
Сбербанк в апреле 2019 года решил инвестировать в Rambler Group, и экосистема кредитной организации дополнилась брендами группы, в том числе медиасервисным холдингом Rambler&Co, мультимедийным сервисом Оkkо, а также кинотеатром "Художественный".
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). В итоге доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%, отмечает «Коммерсант».
Как отмечается в сообщении банка, часть инвестиций направят на ускоренный рост рыночной доли Okko для того, чтобы сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой РФ уже в 2021 году. Также планируется сделать фокус на сферу онлайн-медиа и продажи электронных билетов на мероприятия, напоминает ТАСС.
Сбербанк в апреле 2019 года решил инвестировать в Rambler Group, и экосистема кредитной организации дополнилась брендами группы, в том числе медиасервисным холдингом Rambler&Co, мультимедийным сервисом Оkkо, а также кинотеатром "Художественный".
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