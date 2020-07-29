В России
сегодня, 10:59
Россияне припасли рекордно много денег
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Коронавирусные ограничения лишились семьи возможности тратить средства. Объем накоплении домохозяйств из-за этого вырос.
Евростат сообщил о росте реальных доходов домохозяйств в еврозоне в 1-м квартале и падении реального потребления домохозяйств. Статведомство отметило, что в 1-м квартале в ЕС уже начали внедряться меры по сдерживанию пандемии коронавируса, пишет «Финмаркет».
Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором. Это намного перекрывает объемы поддержки домохозяйств, которые, по оценкам Банка России, составили около 6% всех их текущих доходов. ЦБ также отмечает первые симптомы восстановления инвестиций в июне, сообщает «Коммерсант».
Рост сбережений наблюдается на фоне падения доходов. По данным Росстата, во втором квартале 2020-го они упали на 8 процентов, отмечает «Лента».
Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором. Это намного перекрывает объемы поддержки домохозяйств, которые, по оценкам Банка России, составили около 6% всех их текущих доходов. ЦБ также отмечает первые симптомы восстановления инвестиций в июне, сообщает «Коммерсант».
Рост сбережений наблюдается на фоне падения доходов. По данным Росстата, во втором квартале 2020-го они упали на 8 процентов, отмечает «Лента».
159