Похудение без вреда для здоровья — рецепт доктора Мясникова

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы избавиться от лишнего веса, но при этом не навредить организму. Мясников призвал худеющих ставить себе разумные цели.





- При снижении веса всего на 5% от исходного, у вас на 9% уменьшается общее количество жира, «жировой фартук» — на 17% и на 50% — жир в печени, — объяснил он в эфире телеканала



Мясников также посоветовал забыть об изнуряющих диетах, поскольку при резком ограничении калорий организм снижает энергозатраты. Поэтому при возврате к прежнему режиму питания человек неизбежно наберет сброшенные килограммы.



- Никогда не отчаивайтесь, даже если вы соблюдаете диеты, вес будут очень долго "стоять", – отметил доктор Мясников. Это происходит потому, что организм на гормональном уровне "борется" за баланс, стремясь держат вес на стабильном уровне. - Поэтому ограничение калорий должно быть разумное, не нужно кидаться в крайности: кетоновая диета, углеводная диета и так далее. Должна быть обычная здоровая пища, снижение веса должно быть постепенным, без взбаламучивания гормональной системы. По его словам, первые три месяца похудения нужно снизить вес только на 5%, сообщает «Газета» . Когда полученный результат установится, то можно похудеть еще на 5 килограммов.- При снижении веса всего на 5% от исходного, у вас на 9% уменьшается общее количество жира, «жировой фартук» — на 17% и на 50% — жир в печени, — объяснил он в эфире телеканала «Россия 1» Мясников также посоветовал забыть об изнуряющих диетах, поскольку при резком ограничении калорий организм снижает энергозатраты. Поэтому при возврате к прежнему режиму питания человек неизбежно наберет сброшенные килограммы.- Никогда не отчаивайтесь, даже если вы соблюдаете диеты, вес будут очень долго "стоять", – отметил доктор Мясников. Это происходит потому, что организм на гормональном уровне "борется" за баланс, стремясь держат вес на стабильном уровне. - Поэтому ограничение калорий должно быть разумное, не нужно кидаться в крайности: кетоновая диета, углеводная диета и так далее. Должна быть обычная здоровая пища, снижение веса должно быть постепенным, без взбаламучивания гормональной системы.