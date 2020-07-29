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Похудение без вреда для здоровья — рецепт доктора Мясникова

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#диета #похудение
Похудение без вреда для здоровья — рецепт доктора Мясникова

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» объяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы избавиться от лишнего веса, но при этом не навредить организму. Мясников призвал худеющих ставить себе разумные цели.

По его словам, первые три месяца похудения нужно снизить вес только на 5%, сообщает «Газета». Когда полученный результат установится, то можно похудеть еще на 5 килограммов.

- При снижении веса всего на 5% от исходного, у вас на 9% уменьшается общее количество жира, «жировой фартук» — на 17% и на 50% — жир в печени, — объяснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников также посоветовал забыть об изнуряющих диетах, поскольку при резком ограничении калорий организм снижает энергозатраты. Поэтому при возврате к прежнему режиму питания человек неизбежно наберет сброшенные килограммы.

- Никогда не отчаивайтесь, даже если вы соблюдаете диеты, вес будут очень долго "стоять", – отметил доктор Мясников. Это происходит потому, что организм на гормональном уровне "борется" за баланс, стремясь держат вес на стабильном уровне. - Поэтому ограничение калорий должно быть разумное, не нужно кидаться в крайности: кетоновая диета, углеводная диета и так далее. Должна быть обычная здоровая пища, снижение веса должно быть постепенным, без взбаламучивания гормональной системы.
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#диета #похудение

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