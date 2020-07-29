Общество
сегодня, 10:42
В обладминистрации выяснили, откуда появился 22-й умерший от COVID-19
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28 июля разошлись данные федеральной и областной статистики по количеству умерших от новой коронавирусной инфекции.
Вчера на сайте официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф появились данные о 22-м погибшем от COVID-19 в Липецкой области. При том, что по данным региональной статистики, умерших от новой инфекции 21.
— В федеральную статистику попал человек, зарегистрированный на территории Липецкой области, но при этом не проживавший в нашем регионе. Поэтому липецкие врачи не знали об этой смерти, — рассказали GOROD48 в областной администрации.
— В федеральную статистику попал человек, зарегистрированный на территории Липецкой области, но при этом не проживавший в нашем регионе. Поэтому липецкие врачи не знали об этой смерти, — рассказали GOROD48 в областной администрации.
3 4262
нах
Я,уж ,думал,
Липчанка