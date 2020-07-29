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В обладминистрации выяснили, откуда появился 22-й умерший от COVID-19

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#коронавирус
В обладминистрации выяснили, откуда появился 22-й умерший от COVID-19

28 июля разошлись данные федеральной и областной статистики по количеству умерших от новой коронавирусной инфекции.

Вчера на сайте официальной информации о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф появились данные о 22-м погибшем от COVID-19 в Липецкой области. При том, что по данным региональной статистики, умерших от новой инфекции 21.

— В федеральную статистику попал человек, зарегистрированный на территории Липецкой области, но при этом не проживавший в нашем регионе. Поэтому липецкие врачи не знали об этой смерти, — рассказали GOROD48 в областной администрации.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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нах

45 минут назад
Таким макаром сейчас Москва выйдет на самый низкий уровень смертности от ковида. Количество умерших москвичей раз в 100 сократится.
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Я,уж ,думал,

50 минут назад
снова, Георгич мутит)))
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Липчанка

59 минут назад
А при чем тогда Липецкая область. Статистика страшная наука, куда повернешь, туда и выйдет.
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