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10 минут назад

Фигуристка Липницкая показала новорожденную дочь

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#фигурное катание
Фигуристка Липницкая показала новорожденную дочь

Спортсменка родила еще месяц назад.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой. Об этом она сообщила на свой странице в Instagram и впервые выложила фотографию дочери, которой уже месяц, пишет РИА Новости. Липницкая показала снимок, на котором она с коляской стоит на дорожке.

- Здорово, что мы родились летом, когда можно часами гулять в парке! — подписала пост спортсменка.

Отцом ребенка стал экс-фигурист Владислав Тарасенко. Девочку назвали Каталиной.

Как отмечает RT, о беременности Липницкой стало известно в середине июня, когда об этом рассказал спортивный агент Андрей Митьков. Фигуристка раскритиковала его, сообщив, что вместе с мужем договорилась с одним из каналов, чтобы эксклюзивно поделиться этой новостью.

Юлии Липницкой 22 года, напоминают «Известия». В 2014 году она выиграла золото Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях, а в 2017 году завершила спортивную карьеру.
28
#фигурное катание

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