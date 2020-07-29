Общество

17 минут назад

Липчане получат 810 млн рублей как льготы на жилищно-коммунальные услуги

208
#льгота #ЖКХ
Липчане получат 810 млн рублей как льготы на жилищно-коммунальные услуги

Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении субвенций на льготы по оплате ЖКУ.

Более 9 млрд рублей будет перераспределено между регионами на предоставление льгот гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Средства направят в 30 регионов.

Среди регионов-получателей субвенции оказалась и Липецкая область. Наша область получит из федерального бюджета 810 млн рублей. Среди регионов Центрального Черноземья меньше Липецкой области получит только Курская область — 806 млн рублей. 880 млн рублей отправят в Тамбовскую область. Субвенции для Белгородской области составят 1,69 млрд рублей, для Воронежской — 1,79 млрд рублей.

Речь идёт о льготах для отдельных категорий населения из числа ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берёт на себя государство. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета. Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей.
208
#льгота #ЖКХ

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