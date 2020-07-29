В России

32 минуты назад

Затраты на сборы в школу выросли на 55%

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#школа #образование
Затраты на сборы в школу выросли на 55%

Подготовить первоклашку в России становится все дороже.

Аналитики выяснили, как изменился потребительский спрос на некоторые товары для подготовки детей к школе. Об этом сообщает RTсо ссылкой на результаты исследования IT-компании «Платформа ОФД».

Средний чек на набор первоклассника (карандаши, ручки, альбомы, - то есть комплект канцелярских принадлежностей в сборе) в июле 2020 года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее.

Проанализировав продажи других школьных товаров, эксперты выяснили, что средний чек на рюкзаки в этом июле составил 1563 рубля, что на 3% меньше, чем в прошлом году. Число покупок этого товара увеличилось на 38%, уточняют «Известия».

В среднем школьный дневник стоит 142 рубля — на 34% выше прошлогодней цены. Число его покупок стало меньше на 21%.
78
#школа #образование

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