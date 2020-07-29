В мире

48 минут назад

СМИ назвали стоимость вакцины от коронавируса в США

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#коронавирус
СМИ назвали стоимость вакцины от коронавируса в США

Компания-производитель назвали примерную цену за курс.

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

По сведениям издания, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения, пишет «Российская газета». Один из источников издания отметил, что запрашиваемая компанией сумма вызывает трудности в переговорах, "учитывая тот факт, что другие производители пообещали значительно более низкие цены".

Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится, так как Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу до 600 миллионов доз разрабатываемой ими вакцины против коронавируса по стоимости в 19,5 доллара за дозу.

Ранее сообщалось, что американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса, напоминает РИА Новости. Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, которое выделило почти 500 миллионов долларов и выбрало ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях.
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#коронавирус

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