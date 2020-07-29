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Коррупционные деньги будут пополнять Пенсионный фонд
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекс.
Сейчас в пользу государства изымается только имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. Причем в конце прошлого года Конституционный суд уточнил, что оно может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих. КС рассматривал этот вопрос в связи с жалобами бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, его родственников и знакомых. Ранее у них было изъято имущество на общую сумму более 9 млрд рублей.
В настоящее время Бюджетный кодекс обязывает зачислять незаконно полученные и изъятые средства в пользу ПФР. При этом в Гражданском кодексе не говорится, что конфисковать могут как имущество коррупционеров, так и деньги, если не удастся найти доказательства законности их получения. Именно такие поправки и предложили в Минфине.
Ранее сообщалось, что в случае принятия документ вступит в силу до конца 2020 года, напоминает «Лента». При этом конфискацию распространят на всех граждан, а не только на госслужащих. В текущем году ПФР получил 21,4 миллиарда рублей от продажи имущества, конфискованного у коррупционеров. Такой принцип пополнения фонда использовался впервые.