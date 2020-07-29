В России

58 минут назад

Автомобили хотят оснастить алкозамками

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#алкоголь #инициатива #транспорт
Автомобили хотят оснастить алкозамками

Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.

Ранее установку приборов поддерживала ГИБДД, к тому же с 2022 года все транспортные средства, произведенные на территории Евросоюза, должны быть оборудованы такими запорами. Эксперты указывают, что инициатива неизбежно приведет к росту стоимости автомобилей, поскольку цены на алкозамки составляют от 25 до 120 тысяч рублей. К тому же, предупреждают оппоненты, велика вероятность ошибочного срабатывания системы блокировки, пишет «Коммерсант»

Как сообщает издание со ссылкой на данные протокла совещания Минпромторга, до 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели». Автопроизводители получат дополнительные баллы (в рамках действующей системы по оценке локализации производства) за установку алкозамков российского производства. ФГУП НАМИ проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств: должны быть, в частности, исключены ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель на ходу. Будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытаний алкозамков, правила их установки. В перспективе устройства получат статус «средств измерений» (по аналогии с алкометрами и дорожными камерами), что означает проведение регулярных поверок приборов.

Обсуждение вопроса внедрения алкозамков идет в России с 2013 года, но дальше анонсов законопроекта дело не зашло, напоминает ТАСС. Предлагались варианты как повсеместного внедрения, так и установки замков для водителей, которые уже были уличены в злоупотреблении алкоголем за рулем.

В Евросоюзе уже приняли закон, согласно которому с 2022 года все транспортные средства, произведенные на его территории, должны быть оборудованы алкозамками.
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#алкоголь #инициатива #транспорт

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