58 минут назад
Автомобили хотят оснастить алкозамками
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию массового использования алкозамков — они блокируют зажигание машины при выявлении алкоголя.
Как сообщает издание со ссылкой на данные протокла совещания Минпромторга, до 1 октября будет разработана концепция «внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств», включая «обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками». До 31 декабря будет «проработан вопрос» «о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели». Автопроизводители получат дополнительные баллы (в рамках действующей системы по оценке локализации производства) за установку алкозамков российского производства. ФГУП НАМИ проверит влияние устройств на безопасность транспортных средств: должны быть, в частности, исключены ситуации, когда алкозамок блокирует двигатель на ходу. Будут подготовлены стандарты, содержащие требования и методы испытаний алкозамков, правила их установки. В перспективе устройства получат статус «средств измерений» (по аналогии с алкометрами и дорожными камерами), что означает проведение регулярных поверок приборов.
Обсуждение вопроса внедрения алкозамков идет в России с 2013 года, но дальше анонсов законопроекта дело не зашло, напоминает ТАСС. Предлагались варианты как повсеместного внедрения, так и установки замков для водителей, которые уже были уличены в злоупотреблении алкоголем за рулем.
В Евросоюзе уже приняли закон, согласно которому с 2022 года все транспортные средства, произведенные на его территории, должны быть оборудованы алкозамками.