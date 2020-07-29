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сегодня, 09:42

Россия может расширить применение экономических санкций

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#санкции #экономика
Россия может расширить применение экономических санкций

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, с уточнениями положений закона 2006 года, позволяющего России применять экономические санкции к компаниям и физическим лицам в условиях, представляющих угрозу безопасности страны.

Сейчас закон позволяет вводить санкции, приостанавливать действие международных договоров и программ, устанавливать ограничения по туризму, запрещать или ограничивать финансовые операции, сообщает «Интерфакс». К подконтрольным предлагается относить юридическое лицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) владеют более чем 25% голосов в высшем органе управления. Сюда включается участие на основе договоров доверительного управления имуществом или простого товарищества, поручения, акционерного или иного соглашения.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций, пишет РИА Новости. Пушков назвал расширение инструментария санкций оправданным и необходимым шагом России. По его словам, такие методы стали важным инструментом внешней политики Запада, также ими широко пользуется Украина.

- Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности, — счел сенатор.
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#санкции #экономика

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