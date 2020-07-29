сегодня, 09:42
Россия может расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Сейчас закон позволяет вводить санкции, приостанавливать действие международных договоров и программ, устанавливать ограничения по туризму, запрещать или ограничивать финансовые операции, сообщает «Интерфакс». К подконтрольным предлагается относить юридическое лицо, в котором иностранные компании или физлица прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) владеют более чем 25% голосов в высшем органе управления. Сюда включается участие на основе договоров доверительного управления имуществом или простого товарищества, поручения, акционерного или иного соглашения.
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter внесение в Госдуму законопроекта, который предлагает расширить применение экономических санкций, пишет РИА Новости. Пушков назвал расширение инструментария санкций оправданным и необходимым шагом России. По его словам, такие методы стали важным инструментом внешней политики Запада, также ими широко пользуется Украина.
- Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности, — счел сенатор.