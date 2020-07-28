Общество

52 минуты назад

На Набережной выступит рэпер VERBEE

10 816
#Выпускной бал
На Набережной выступит рэпер VERBEE

Выпускникам приготовили хоть и неофициальный, но очень качественный праздник. Профессиональные фотосессии, выступления диджеев и концерт рэпера VERBEE.

31 июля липецких выпускников ждут в Быхановом саду, на городской набережной и на Театральной площади у драматического театра.

В Быхановом саду для выпускников подготовят фотозоны, фотобудки и инстаматы. Также в парке выступят сами вчерашние школьники, диджеи и музыкальная группа.

Праздник продолжится на городской набережной выступлением рэпера VERBEE и танцами с диджеям. VERBEE (настоящее имя Евгений Вербицкий) — российский рэпер. Две его песни, «Зацепила» и «Один», вошли в тридцатку самых популярных треков 2019 года по версии социальной сети «ВКонтакте» и музыкального приложения Boom. В прошлом году выступал в Липецке на праздновании Дня Молодежи. Выпускников ждут на Набережной к 20:00, салют запланирован на 22:00.

Особое внимание на набережной и в Быхановом саду будет уделено безопасности выпускников, а именно разграничением зон праздника. Пропускать вчерашних школьников в парк и на набережную планируют по специальным браслетам. Кроме того, на праздничных площадках будет организовано дежурство сотрудников полиции и частных охранных предприятий.

Фраза «Весь город твой» станет лейтмотивом необычного выпускного-2020. Именно эта фраза встретится в качестве арт-объекта по пути на Набережную.

Фото: moemisto.ua

10 816
#Выпускной бал

Комментарии (10)

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Не думал,

8 минут назад
что молочные поросята рэп "читают"
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Алкаш

9 минут назад
А почему «охранять» пьяных малолеток будут только ЧОПы и полиция? А где казаки?
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Макс

11 минут назад
Кто это?
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Золтун

13 минут назад
Зачем "это" будет петь? Бесплатная реклама дармоеду?
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Ваш

20 минут назад
Пря Сталяне такова не была
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да

20 минут назад
а это кто?что за верба?
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Баба Люба

24 минуты назад
Гнать ентого паразита в шею.
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москвичка

26 минут назад
Для Липецка пойдет,колхозникам много не надо.
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Это

33 минуты назад
Сегодня он verbee,а вчера просто вася пупкин.
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123

46 минут назад
Пусть кто-нибудь сам споёт
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