На Набережной выступит рэпер VERBEE

Выпускникам приготовили хоть и неофициальный, но очень качественный праздник. Профессиональные фотосессии, выступления диджеев и концерт рэпера VERBEE.

31 июля липецких выпускников ждут в Быхановом саду, на городской набережной и на Театральной площади у драматического театра.В Быхановом саду для выпускников подготовят фотозоны, фотобудки и инстаматы. Также в парке выступят сами вчерашние школьники, диджеи и музыкальная группа.Праздник продолжится на городской набережной выступлением рэпера VERBEE и танцами с диджеям. VERBEE (настоящее имя Евгений Вербицкий) — российский рэпер. Две его песни, «Зацепила» и «Один», вошли в тридцатку самых популярных треков 2019 года по версии социальной сети «ВКонтакте» и музыкального приложения Boom. В прошлом году выступал в Липецке на праздновании Дня Молодежи. Выпускников ждут на Набережной к 20:00, салют запланирован на 22:00.Особое внимание на набережной и в Быхановом саду будет уделено безопасности выпускников, а именно разграничением зон праздника. Пропускать вчерашних школьников в парк и на набережную планируют по специальным браслетам. Кроме того, на праздничных площадках будет организовано дежурство сотрудников полиции и частных охранных предприятий.Фраза «Весь город твой» станет лейтмотивом необычного выпускного-2020. Именно эта фраза встретится в качестве арт-объекта по пути на Набережную.

Фото: moemisto.ua