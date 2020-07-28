В липецком зоопарке летний бэби-бум

Детеныши появились в семьях копытных, пернатых, а также у больших кошек.

Многие посетители хотят увидеть котят ягуара. Правда, сделать это не так просто. Строгая мама почти не разрешает малышам выходить из зимнего вольера. Не беспокоят семейство даже сотрудники зоопарка. Сейчас известно, что у пары ягуаров - двенадцатилетнего чёрного Чипа и девятилетней пятнистой Эстреллы появилось трое малышей: двое чёрных и один пятнистый. Узнать их пол можно будет, когда мама-кошка начнет давать им больше свободы.



- Ягуарята появляются на свет весом 500-800 грамм. Сейчас они подросли, 28 июля им исполнился месяц. Они начинают самостоятельно кушать, - рассказали в зоопарке. – С 2014 года, когда образовалась пара Чипа и Эстреллы, у наших ягуаров родилось 19 котят. Это их седьмой помёт.



Когда котятам исполнится четыре-пять месяцев, они будут готовы к переезду в новый дом. С Липецком уже связались несколько зоопарков с просьбой продать им ягуарёнка.



Пополнение произошло и у винторогих козлов, голубых баранов, дагестанских туров, европейских муфлонов, англо-нубийских и камерунских козы, а также европейских ланией.



В птичнике птенцы вылупились у гусей, индюков, павлинов и уток-мандаринок, стати, это единственные утки, которые строят гнёзда на деревьях. В зоопарке для них тоже создали искусственное дерево, с которого подросшие и оперившиеся малыши планировали на воду.



Преобразился и сам зоопарк. Изменился облик «Сада цветов» и центральных клумб, кустарники и деревья высоко подстрижены. По саду проложили экодорожку – мягкое покрытие на основе резиновой крошки. Вместо фонтана с медведем создано место отдыха с лавочками и декоративной фигурой гнома-садовника. Также этим летом в зоопарке появились фигуры-топиари: у входа в зоопарк разместился слон, в районе обезьянника – жираф с детёнышем.



