38 минут назад
Липецкая вечерка: открытие кинотеатров, проблемы со звуком в горсовете и украденная кисточка
Сегодня, 28 июля, стало известно, что от памятника Виктору Сорокину отломали важную деталь, депутаты горсовета не стали обсуждать бюджет из-за проблем со звуком, а липецкие кинотеатры готовятся к открытию.
— М-да… Сила есть — ума не надо! Найти их всех троих, и наказать по полной: кто ломал, кто снимал, чтобы не повадно было другим! — возмущаются комментаторы GOROD48.
В городском Совете депутатов сегодня случился казус. На онлайн-сессии горсовет собирался обсудить изменение бюджета Липецка, но связь оказалась настолько плохой, что депутаты даже друг друга плохо слышали. Сессию перенесли на четверг. Причем провести ее планируют по старинке, с депутатами в зале. Чтобы уж наверняка все услышать.
— Удобнее было бы заседать на свежем воздухе, например, в Нижнем Парке, например, у бювета, — язвит один из наших читателей.
GOROD48 поинтересовался у липчан: «Зачем нужны депутаты?» Выяснилось, что не многие знают, чем конкретно занимаются народные избранники, зато уверены в том, что они получают много денег.
Липецкие кинотеатры готовятся к открытию. Это может случиться уже в конце недели. Прокатчики ждут разрешения властей.