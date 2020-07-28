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38 минут назад

Липецкая вечерка: открытие кинотеатров, проблемы со звуком в горсовете и украденная кисточка

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#вечерка #кинотеатры #памятник #депутаты #бюджет
Липецкая вечерка: открытие кинотеатров, проблемы со звуком в горсовете и украденная кисточка

Сегодня, 28 июля, стало известно, что от памятника Виктору Сорокину отломали важную деталь, депутаты горсовета не стали обсуждать бюджет из-за проблем со звуком, а липецкие кинотеатры готовятся к открытию.

Памятник самому известному липецкому художнику Виктору Сорокину вновь оказался в криминальной сводке. Подростки выломали из руки художника кисть. Процесс изъятия кисти они снимали на телефоны, по всей видимости, не подумав, что их записывает еще и камера наблюдения. Ее запись уже изучают в полиции. Памятник страдает уже второй раз, в прошлом году кисточку отломил ребенок. Теперь развлекается народ постарше.

 — М-да… Сила есть — ума не надо! Найти их всех троих, и наказать по полной: кто ломал, кто снимал, чтобы не повадно было другим! — возмущаются комментаторы GOROD48.

В городском Совете депутатов сегодня случился казус. На онлайн-сессии горсовет собирался обсудить изменение бюджета Липецка, но связь оказалась настолько плохой, что депутаты даже друг друга плохо слышали. Сессию перенесли на четверг. Причем провести ее планируют по старинке, с депутатами в зале. Чтобы уж наверняка все услышать.

 — Удобнее было бы заседать на свежем воздухе, например, в Нижнем Парке, например, у бювета, — язвит один из наших читателей.

GOROD48 поинтересовался у липчан: «Зачем нужны депутаты?» Выяснилось, что не многие знают, чем конкретно занимаются народные избранники, зато уверены в том, что они получают много денег.

Липецкие кинотеатры готовятся к открытию. Это может случиться уже в конце недели. Прокатчики ждут разрешения властей.

Кинотеатры оказались последними, кто возвращается к привычной жизни после коронавирусных ограничений. За последние сутки в Липецкой области выявили 11 новых больных COVID-19. Столько же было 15 и 16 апреля. Вылечились сегодня 9 человек. А днем на сайте официальной информации о коронавирусе в России появились данные о 22-м погибшем от COVID-19, которые тут же опровергли в областной администрации.

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#вечерка #кинотеатры #памятник #депутаты #бюджет

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