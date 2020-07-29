34 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
Среда пришла — неделя прошла! Сегодня в Липецке жарко,
Сегодня и завтра в Липецке будет жарче нормы, а вот с пятницы, 31 июля, погода вернется в норму. Так что стоит насладиться последними, может быть, жаркими летними деньками. В среду синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Днем — до 32 тепла, ночью — до 16 тепла.
Коммуналка
Поселок Дачный сегодня проведет полдня без холодной воды, жители улицы Центральной в селе Подгорное - без горячей воды, а жители Сселок и части Сокола - без электроэнергии. Номера домов, которые попадают под отключения, можно найти здесь.
Дороги и общественный транспорт
29 июля возможны сложности в проезде улицы Мичурина, возле домов №№51 и 53 по улице Неделина рабочие начнут монтаж «лежачих полицейских». А на улице Моршанской (поселок Сырский Рудник) сегодня продолжится ремонт дорожного полотна.
По-прежнему из-за реконструкции улицы Баумана, автобусы №№ 39, 43, 44, 64, 90 и 324К пойдут по временному маршруту, объезжая улицу Пожарского. А вот автобусы №№ №7О, 17, 17А, 30, 325, 343, 347 поедут сегодня через новую остановку в микрорайоне «Елецкий». Павильон установили возле торгового центра на улице Хренникова.
Большая уборка
Сегодня днем управление экологии и природных ресурсов Липецкой области проводит видеоконференцию по решению проблемы нелегальных свалок. Областные экологи будет разбираться, кто, где и почему ведет себя как свинья, то есть мусорит. Надеемся, на совещании придут к выводу, что свалку в северной бухте Матырского водохранилища все же стоит убрать.
Вкусное утро
Если у вас сегодня выходной воспользуйтесь рецептом Насти, которая рассказала, как приготовить вкусный вишневый пирог.
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ВИШНЁВЫЙ ПИРОГ #danonetnoda_eda Для теста: -180 г холодного сливочного масла - 280-300г муки - несколько щепоток соли - 70-80 мл чистой воды комнатной температуры Для начинки: - 300-400 г вишни без кости - 5-6 ст.л сахара - немного воды 1. Трём холодное масла на тёрке. Смешиваем с мукой и солью в крошку. Добавляем воду, замешиваем тесто. Делим тесто на две части. Одну часть формируем по форме, создавая основу с бортиками. Вторую раскатываем и режем на полоски по 1 см. 2. Одну часть вишни кладём в сотейник и ставим на огонь, добавляем сахар и немного воды. Тушим минут 5-7. Перекладываем на основу. Добавляем остаток вишни. Присыпаем немного сахаром. 3. Сверху делаем плетенку из полосок теста и отправляем в духовку 180-195° на 40-45 минут Можно подать с мороженным. Вкусный даже холодный и даже на следующий день . . #дурнаябабахорошаябаба #vscorussia #vscorussiaclub #vscocam #instagirl #instarussia #russia #russiangirl #beautyinstavk #thestreetnetwork #albumvk#instafood #recipe #рецепты #выпечка #готовимдома #фудблог #блогоеде #блогрецепты #пирог #вишневыйпирог #вкусныерецепты
Для того, чтобы показать, как вы встречаете новый день, выкладывайте фото и видео в Instagram или «Вконтакте» с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам завтраков, руководствам по утренней зарядке и просто интересным снимкам.
Прогулка по Петербургу
Пока в Липецке не работают кинотеатры, можно отправится в видеопутешествие по питерским дворам с экскурсоводом Павлом Перцем. Павел испробовал много профессий, от столяра-краснодеревщика до редактора журнала, получил образование как гид «Интуриста». После пары его экскурсии складывается впечатление, что Перец лично пил шампанское с Пушкиным и был свидетелем создания «Медного всадника». ⠀