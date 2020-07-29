Доброе утро, Липецк!

Посмотреть эту публикацию в Instagram

ВИШНЁВЫЙ ПИРОГ #danonetnoda_eda Для теста: -180 г холодного сливочного масла - 280-300г муки - несколько щепоток соли - 70-80 мл чистой воды комнатной температуры Для начинки: - 300-400 г вишни без кости - 5-6 ст.л сахара - немного воды 1. Трём холодное масла на тёрке. Смешиваем с мукой и солью в крошку. Добавляем воду, замешиваем тесто. Делим тесто на две части. Одну часть формируем по форме, создавая основу с бортиками. Вторую раскатываем и режем на полоски по 1 см. 2. Одну часть вишни кладём в сотейник и ставим на огонь, добавляем сахар и немного воды. Тушим минут 5-7. Перекладываем на основу. Добавляем остаток вишни. Присыпаем немного сахаром. 3. Сверху делаем плетенку из полосок теста и отправляем в духовку 180-195° на 40-45 минут Можно подать с мороженным. Вкусный даже холодный и даже на следующий день . . #дурнаябабахорошаябаба #vscorussia #vscorussiaclub #vscocam #instagirl #instarussia #russia #russiangirl #beautyinstavk #thestreetnetwork #albumvk#instafood #recipe #рецепты #выпечка #готовимдома #фудблог #блогоеде #блогрецепты #пирог #вишневыйпирог #вкусныерецепты